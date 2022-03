Nærbø går direkte til semifinale i Europa

Fredag kom bekreftelsen frå det europeiske handballforbundet. Nærbø går rett til semifinale i europacupen.

Nærbø er klare for semifinale i europacupen i sin første sesong i Europa.

Mari Sollid Eide Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Etter siger samanlagt mot rumenske Focsani, trekte Nærbø kviterussiske Minsk i kvartfinalen i europacupen.

Tidlegare denne veka bestemte det europeiske handballforbundet (EHF) å utestenge russiske og kviterussiske lag frå alle turneringar i regi av EHF som følge av krigshandlingane i Ukraina.

Kampane mot Minsk blei dermed avlyst, og fredag kom beskjeden om at Nærbø går direkte til semifinale i europacupen. Det melder Nærbø på si Facebook-side.

– Det var godt å få eit svar. Vi skulle sjølvsagt ønske at vi fekk spele to kvartfinalar òg, det er jo kjekkare å spele enn å ikkje spele. Men no er det i alle fall avgjort, seier Nærbø-trenar Rune Haugseng.

I semifinalen møter dei vinnaren av oppgjeret mellom Drammen og sveitsiste HSC Suhr Aarau.

– No får vi vente på resultatet i den andre kampen. Det blir truleg Drammen som vinn. Då har vi noko å glede oss til i april, det kjem til å bli tett og spennande, seier Haugseng.

Semifinalane spelast 23./24. april og 04. april/1. mai. Før den tid spelar Nærbø ei rekke eliteseriekampar. Først mot Kristiansand i Nye Loen på søndag.

– No må vi ha fokus på kampen til helga og gjere ein god figur der. Vi håpar mange tar turen for å hjelpe oss til siger, seier trenaren.