Solbakken bekrefter nytt forfall: Nyland står skjebnekampen mot Tyrkia

LILLESTRØM (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken begynte mandagens pressemøte med nok en dårlig nyhet. Deretter ga han klar beskjed til de fremmøtte.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

fullskjerm neste UTVALGT: Ørjan Håskjold Nyland (til høyre) får tillit av Ståle Solbakken, mens Sten Grytebust (i midten) og Viljar Myhra (t.v.) blir reserver. På bildet er også keepertrener Frode Grodås. 1 av 2 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg gidder ikke å svare på spørsmål som inneholder de skadde spillerne for det har ikke noe for seg. De kommer ikke, de er ikke aktuelle og de er ikke viktige i de to kommende landskampene her, så får vi håpe at mange av de er disponible i november, sier Solbakken.

Solbakken begynte pressekonferansen med å fortelle at målvakten Per-Kristian Bråtveit har meldt forfall og blir erstattet av Strømsgodset-keeper Viljar Myhra.

Han bekreftet også at Ørjan Håskjold Nyland står kampen i Tyrkia og trolig også hjemmekampen mot Montenegro.

Samtidig tok han forbehold om at mange var nysgjerrige på ståa rundt Erling Braut Haaland.

– Det går stille og rolig fremover med Erling, og det er ikke noe farlig, men han er ikke i nærheten av å bli klar, sier Solbakken.

TYDELIG: Ståle Solbakken åpnet mandagens presseseanse med en klar beskjed.

Han fortsatte med å si klart ifra at han ikke var interessert i å snakke om spillerne som ikke er til stede.

Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Per-Kristian Bråtveit, Omar Elabdellaoui, Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø, Sander Berge, Joshua King, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth er alle bekreftet ute.

– Å stå her og diskutere hva som kunne ha skjedd, hvem som kunne gjort ditt og datt, det er helt uinteressant. De spillerne er Norges minst viktige spillere akkurat nå, sier Solbakken.

På spørsmål om hvordan det har vært å være landslagssjef når forfallene renner inn, svarer han følgende:

– Det har vært helt ekstremt, men vi får ikke gjort noe med det. Vi var ferdig med alt dette i dag tidlig. Vi har hatt et godt trenermøte på morgenkvisten nå hvor vi har lagt noen slagplaner.