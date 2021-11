Rodgers reagerer på Solskjær-spørsmål: – Respektløst

Leicester-manager Brendan Rodgers har den siste tiden blitt hyppig nevnt som en mulig Ole Gunnar Solskjær-erstatter i Manchester United. Men på torsdagens pressekonferanse sa han klart ifra da han ble spurt om ryktene.

MØTTES I OKTOBER: Da Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tok turen til King Power Stadium for å møte Brendan Rodgers og Leicester City, endte det med 4–2-seier til «The Foxes».

– Først og fremst så er det respektløst av dere å stille spørsmålet når det er en annen manager der. En god manager og en bra mann, som jobber for klubben, sier Rodgers på pressekonferansen, og fortsetter:

– For det andre så kan jeg ikke kommentere fordi det er ikke noe. Jeg er stolt og privilegert over å være her som Leicester City-manager. Alt det andre kan vi ikke kontrollere. Den eneste klubben jeg tenker på er Chelsea, sier Rodgers, og sikter til at Leicester skal få bryne seg på Thomas Tuchels menn lørdag ettermiddag.

Presset har bare vokst og vokst på Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær denne sesongen. De røde djevlene er nummer 6 på tabellen, med «bare» fem poeng opp til topp fire, men svake prestasjoner og resultater i tillegg til ydmykende nederlag mot erkerivalene Liverpool og Manchester City, har gjort at jobbsikkerheten til Solskjær er høyst usikker.

Den siste tiden har Rodgers vært et av flere navn som har blitt nevnt som en mulig erstatter dersom Solskjær skulle miste jobben.

Zinedine Zidanes navn har blitt nevnt ved flere anledninger.

Ajax-trener Erik ten Hag og Spania-sjef Luis Enrique også. Antonio Conte var også et navn som gikk igjen, men han leder nå Tottenham. PSG-trener Mauricio Pochettinos navn har også gått igjen.

Ifølge britiske medier er det imidlertid Rodgers, som for noen år siden var Liverpool-manager, som er den store favoritten dersom Manchester United-styret mister tålmodigheten med Solskjær. Den nordirske 48-åringen har vært Leicester-manager – med stor suksess – siden 2019, og ledet blant annet revene til seier i FA-cupen forrige sesong. Han har tidligere vært manager for Celtic og Swansea City, i tillegg til nevnte Liverpool.

Lørdag skal både Rodgers og Solskjær i aksjon med sine klubber: Leicester møter Chelsea klokken 13.30 lørdag, mens Watford på Vicarage Road venter for Solskjær og Manchester United klokken 16.00 samme dag.