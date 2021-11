Klepps farvel med Toppserien endte med nok et tap

Det begynte så bra for Klepp. Men så våknet Vålerenga-laget og snudde kampen.

Det ble tett og jevnt i årets siste Toppserie-kamp. Her er Klepp-spiller Erin Marie Greening i én av mange dueller.

KLEPP - VÅLERENGA 1–3

KLEPP STADION: I årets siste seriekamp for Klepp og Vålerenga var det laget fra Oslo som startet 1. omgang best. Men uten de altfor store sjansene gikk lagene inn til pause med 0–0.

2. omgang ble litt mer fartsfylt. Klepp gikk noe overraskende opp i 1–0-ledelse etter straffescoring av lagets toppscorer, Marie-Yasmine D’anjou.

Men forskjellen på lagene ble større og større utover 2. omgangen. Vålerenga snudde kampen og vant fortjent 3–1.

Premisset før kampen var klart: Ingen av lagene hadde noe å spille for, annet enn stolthet. Hjemmelaget Klepp hadde allerede rykket ned, mens Vålerenga ville ende på fjerdeplass uavhengig av kampens resultat.

Forrige oppgjør mellom lagene endte med hele 7–0-seier til Vålerenga. De var med andre ord favoritter før siste kamp for sesongen.

At Klepp skulle rykke ned har ligget i luften en god stund. Etter 8–0-tapet mot serievinner Sandviken forrige runde var det et faktum. Dermed kunne Klepp-jentene spille med lave skuldre når gjestene fra Oslo kom på besøk.

Det ble nok et tap for Marie Andersen og Klepp.

Bare nesten

Det var Vålerenga som styrte spillet fra start. En kunne se at hvittrøyene prøvde fra start å bryte gjennom et kompakt Klepp-lag.

Og allerede etter syv minutter klarte de nesten det. Vålerenga-spiss Synne Jensen ble spilt alene med keeper, men klarte ikke å sette ballen bak en god Kathrine Østergaard Larsen.

Klepp ble tvunget til å gjøre et tidlig bytte. Etter 21 minutter måtte høyreback Susanne Vistnes gi seg etter en smell i akillesen. Inn kom Erin Marie Greening.

Sistnevnte sto bak Klepps største sjanse i 1. omgang. Med sitt gode driv løpte hun opp langs høyresiden og fikk slått et godt innlegg til Anette Jensen. Venstrekanten var bare noen centimetere fra å få hodet på ballen slik at det kunne blitt ordentlig farlig.

Men det ble bare nesten for Klepp. Etter 37 minutter fikk de en liknende sjanse. Denne gang var det Marie Andersen som var i god posisjon til å heade ballen i mål. Men hun også var noen centimetere fra å få til en god avslutning.

Dermed sto det 0–0 til pause, i en kamp som var preget av mye Vålerenga-spill og få store sjanser.

Det var full jubel i Klepp-leiren da de gikk opp til 1–0-ledelse etter straffescoring.

Straffescoring

Etter en litt tam 1. omgang var det to lag som så litt mer tente ut i 2. omgang. Klepp kom best ut av startblokkene i deres siste omgang i Toppserien for denne gang.

Etter 50 minutter ble Anette Jensen ble felt i Vålerengas 16-meter, og dommer pekte på straffemerket. Straffen satt Marie-Yasmine D’Anjou lekkert i hjørne bak en sjanseløs Vålerenga-keeper.

Men det tok ikke lang tid før Vålerenga, i hvite drakter for anledningen, begynte å skape store sjanser. Bare to minutter etter Klepp-scoringen ble Rikke Marie Madsen spilt i gjennom, men skjøt ballen like over og utenfor Klepp-keeperen.

Etter 56 minutter var Vålerenga nok en gang farlig frempå. Vålerengas midtbanespiller Dejana Stefanovic fikk headet fritt fra syv meter. En god Østergaard Larsen sto i veien og fikk avverget et Vålerenga-mål.

Klepp-keeper Kathrine Østergaard Larsen fikk hånda på ballen, men det var ikke nok. Dermed gikk Vålerenga i 2–1-ledelse.

Mye Vålerenga

Klepp ble mer og mer baktunge etter 1–0-scoringen. Men de kriget med nebb og klør. Likevel klarte «Enga» å skape målsjanser. Etter 60 minutter satte innbytter Elise Thorsnes ballen i mål, men ble avblåst for offside.

Synne Jensen, som hadde Vålerengas største sjanse i 1. omgang, burde redusert til 1–1 like etter. Hun fikk rundet keeper, men satte ballen på feil nettside av målet.

Så kom scoringene. Både en og to. Begge av Vålerengas gode midtbanespiller Stefanovic.

Etter 65 minutter var hun fri på bakre stolpe, og headet den inn bak en sjanseløs Østergaard Larsen. Like etter fikk hun til et godt skudd inne i Klepps 16-meter og Vålerenga gikk opp i en 2–1-ledelse. Det var fortjent, etter at de terroriserte Klepps forsvar i hele 2. omgang.

Utover i omgangen ble det merkbart at lagene skal spille forskjellige divisjoner i 2022. 81 minutter var spilt da Vålerengas innbytter Catherine Bott skjøt inn 3–1 etter et skudd fra venstre i 16-meteren til Klepp. Dermed var kampen så godt som punktert.

Kampfakta

Klepp - Vålerenga 1–3 (0–0)

Toppserien, 18. serierunde

Klepp stadion, 204 tilskuere

Mål: Marie-Yasmine D’anjou, Klepp. Dejana Stefanovic x2 og Catherine Bott, Vålerenga

Dommer: Cecilie Frøyland, Frøyland IL

Gult kort: Marie-Yasmine D’anjou, Klepp.

Sjanser: 2–7

Hjørnespark: 1–4

Klepp (4–3–3): Kathrine Østergaard Larsen - Helene Broch, Emma Braut Brunes, Susanne Vistnes (Erin Marie Greening fra 21.), Ida Hetland Pedersen - Marie Andersen (Hege Hansen fra 76.), Ingrid Synnøve Nødland, Anette Snørteland Jensen, Marie-Yasmine D’anjou, Ingeborg Skretting - Kaja Karlsen