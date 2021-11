Ny seier for Djerv 1919 2

Djerv 1919 2 lå under 1-2, men snudde til 4-2-seier over Randaberg i 4. divisjon i fotball for menn. Djerv 1919 2 har seks seirer på sine sju siste kamper.

Publisert: Publisert: Nå nettopp