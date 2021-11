Nederlandske medier: «Amatøraktig», «uinspirert» og «håpløst»

(Montenegro – Nederland 2–2) Det nederlandske laget får hard medfart etter å ha rotet bort den første muligheten til å sikre seg en plass i neste års VM.

NEDTUR: Virgil van Dijk og Nederland måtte nøye seg med ett poeng borte mot Montenegro.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Etter at Norge spilte 0–0 hjemme mot Latvia tidligere lørdag, fikk Nederland to «matchballer» på veien til VM i Qatar i 2022. Med seier borte mot Montenegro lørdag kveld, ville plassen være sikret.

Hvis ikke, ville Nederland være avhengige av minst uavgjort hjemme mot Norge i Rotterdam på tirsdag. Memphis Depay scoret to ganger for Nederland før timen var spilt, men to mål på fire minutter i løpet av kampens siste ti minutter gjorde at det ble 2–2 i Podgorica. Dermed lever det norske VM-håpet for fullt foran tirsdagens kamp.

– Selvsagt er jeg sint. Vi skulle ha sikret VM-plassen i dag, sier forsvarskjempen Virgil van Dijk til NOS ifølge Algemeen Dagblad.

– Superdumt, er den enkle beskjeden fra Memphis Depay ifølge NOS.

Nederland byttet ut flere av de største stjernene underveis i kampen, og landslagssjef Louis Van Gaal var svært misfornøyd med hvor store rom Montenegro fikk mot slutten.

– Det var min feil, sier Van Gaal, først tilsynelatende sarkastisk, før han legger til: – Jeg skjønner hva du gjør, men greit, det er min feil. Byttene var ikke gode, sier han til NOS etter kampen.

– Det er utrolig hvordan vi spilte i den andre omgangen. Vi ønsket alle å ha ballen, vi ønsket alle å spille, vi ønsket å angripe, og vi ønsket å score. Men du også tenke defensivt. Det var rom til å kontre i hvis vi ikke var organisert. Dette er bare forferdelig. Hva var problemet? Kanskje det var latskap, sier Van Dijk.

IKKE FORNØYD: Louis van Gaal.

Liverpool-stjernen avviser at Norges poengtap hadde en påvirkning på resultatet.

– Om noe skulle det gitt oss en ekstra «boost». Vi sa til hverandre før kampen: «Hvis vi må ta en stygg seier, så tar vi en stygg seier». Vi burde ha gjort det i dag, sier Van Dijk.

– Vi misbrukte en veldig stor mulighet. Men vi skal evaluere og fokusere på kampen mot Norge, sier Van Gaal.

REDDET ETT POENG: Med to sene mål tok Montenegro ett poeng hjemme mot Nederland.

«På amatøraktig vis ga det nederlandske landslaget vekk en komfortabel 2–0-ledelse», skriver Algemeen Dagblad om det uventede poengtapet.

Avisen skriver at Nederland fra første minutt virket «uinspirert» og tidvis spilte «ukonsentrert».

Den nederlandske kringkasteren NOS er også kritiske til hvordan Montenegro kom inn i kampen igjen.

«Nederland har gått glipp av en sikker plass på håpløst vis», skriver NOS.

SLUKØRET: Memphis Depay scoret to mål for Nederland, men det var ikke nok til å sikre en plass i neste års VM.

Før avspark i den montenegrinske hovedstaden Podgorica, fortalte Louis van Gaal at han hadde fulgt med på mobilen for å sjekke resultatet i kampen mellom Norge og Latvia.

Van Gaal avslørte at det var jubel over det norske resultatet.

– Jeg tenker vi har to sjanser nå. I prinsippet vil det bli enklere, for presset blir mindre. Jeg har indikert at jeg ønsker at vi skal spise middag sammen i kveld, istedenfor å ha en åpen buffé. Det kan i prinsippet ikke gå galt, sa Van Gaal til NOS før kampstart ifølge Algemeen Dagblad.

Tirsdag spiller Norge mot Nederland i Rotterdam, mens Tyrkia skal spille borte mot Montenegro. Her kan du lese mer om hvordan veien til VM er for Norge etter lørdagens kamper!

Slik ser tabellen ut i Norges gruppe med én runde igjen.

Grafikk: Sofascore.com