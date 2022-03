Sola sigra over tabelltoar Storhamar: – Fantastisk

Sola kunne juble for siger over Storhamar. Kristina Sirum Novak (jublande i midten) sette kampens siste skåring.

Med Camilla Herrem i spissen med sine tolv mål, kunne Sola juble for 30–27-siger over Storhamar og to svært viktige poeng i medaljekampen.

