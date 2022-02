Thingnes Bø sikret gull etter drama: - Kunne ikke blitt bedre

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø reddet gullet med en enorm sluttspurt - så svarte han på klemmekritikk.

FEIRET GULLET: De norske skiskytterne kastet seg om halsen til Johannes Thingnes Bø da han fikset gullet. Men det skjedde først etter at ankermannen hadde fått på seg munnbindet. På forhånd fikk løperne beskjed om å holde avstand til Thingnes Bø.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I pressesonen gråt Tarjei Bø etter at gullet var sikret. Veteranen har aldri gått en miksstafett i OL.

– Stemmen er veik og tårene strømmer. Dette er stort, veldig stort for meg. Man kommer jo i stemmeskiftet når man har en lillebror som krysser mållinjen først. Det kunne ikke blitt bedre, sier Bø til Discovery mens tårene renner.

Han sto der sammen Tiril Eckhoff som også slet med tårene og trodde hun hadde ødelagt hele stafetten med sine tre strafferunder.

– Jeg driter meg ut, det var helt jævlig. Vinden kom og plutselig sto jeg med tre runder. Det var helt grusomt.

Derfor var lettelsen ekstra stor da Thingnes Bø rakk å rette opp feilene bare noen meter før mål:

Svarte på klemmekritikk

Ankermannen Johannes Thingnes Bø forteller at det har vært en drøm å vinne gull sammen med storebroren Tarjei.

– Dette er første OL-gullet vi har tatt sammen, så det er kjempestort. Dette har vært et stort mål for oss, så dette er en stor dag for oss begge, sier Thingnes Bø til VG i pressesonen etter løpet.

Han hadde nok krefter i spurten til å sikre det edleste av metall til å henge rundt halsen.

– Det er nok den mest spennende stafetten som har vært på TV på lang tid, sier han.

Men det svenskene hengte seg opp i var at gullvinneren klemte lagkameratene etter målgang. Det skulle han nemlig i utgangspunktet ikke gjøre, siden han var «dobbel nærkontakt».

– Mange vil sikkert reagere. Men folk er glade, og situasjonen er jo litt håpløs. Man vinner OL-gull, og da skjønner alle at det blir vanskelig å holde to meters avstand. Jeg fikk meg et munnbind der, og da får det gå bra, sier Thingnes Bø.

KLEM: De norske skiskytterne klarte ikke holde seg unna klemmen etter gullet.

Det meste gikk galt

Men det startet forferdelig for de norske. Marte Olsbu Røiseland var uheldig på første etappe og brakk en stav. Dermed tapte hun en god del inn mot første skyting. På standplass gikk det nye sekunder etter at hun fikk trøbbel med geværet.

Røiseland hadde mistet irisblenderen på børsa og måtte skru den på før hun kunne begynne å skyte. Heldigvis hadde støtteapparatet funnet irisen og lagt den på matten da Røiseland kom inn til skyting.

På andre skyting traff Olsbu Røiseland på alt og hentet inn vel 23 sekunder til Italia i tet. Så la hun bak seg Liza Vittozzi bak seg. Tiril Eckhoff gikk ut nesten 17 sekunder foran Dorothea Wierer.

– Det er første gang jeg har knekt en stav og første gang jeg har mistet baksiktet. Det var alt på førsterunden, det var bare helt kaos. Typisk at det skal skje i OL når det gjelder som mest, sier Røiseland til VG.

På første skyting fikk Eckhoff tre bom i vinden og måtte ut i en strafferunde. Dermed gikk italienerne ut i tet, vel 13 sekunder foran Norge. De to kom likt inn til stående skyting. Vinden tok seg opp, og Eckhoff måtte ut i to runder, mens Wierer gikk ut i tet.

Norge gikk ut på en 5. plass, 44,3 sekunder bak teten etter en skyting hvor også Frankrike kom inn i medaljekampen igjen.

Ved veksling ledet Frankrike foran Italia og Sverige. Eckhoff sendte Tarjei Bø ut på tredjeetappen på en femte plass, 30 sekunder bak teten.

Tarjei Bø klarte seg uten ekstraskudd på første skyting og gikk ut på en 4. plass.

På andre skyting bommet Emilien Jaquelin på to skudd og fikk ladetrøbbel. Så måtte han ut i to runder. Bø bommet på de to første skuddene, og måtte bruke alle tre ekstraskuddene for å få ned blinkene.

Fakta Nær ved å bli straffet ... Norge måtte ut i tre strafferunder og brukte 13 ekstraskudd på dagens miksstafett. Bare Ukraina (4) hadde flere strafferunder. I fjor unngikk Norge strafferunden og brukte 11 skudd da VM-gullet ble sikret i Pokljuka.

Les mer

Ut fra stående skyting var russerne i tet foran USA og Sverige, og med Norge på en 6. plass. Avstanden opp var 24 sekunder.

Ut etter første skyting på den siste etappen ledet russerne med med 22,5 sekunder til Frankrike og med 24,6 ned til Johannes Thingnes Bø på 3. plass.

Russerne var også først ut etter siste skyting, bare 1,9 sekunder foran Frankrike og med Norge på en 3. plass, 9,3 sekunder bak.

I spurten var Thingnes Bø sterkest og sikret gullet til Norge, 0,9 sekunder foran Frankrike og 1,5 sekunder foran russerne.

Sveriges Sebastian Samuelsson som garanterte at han ville slå de norske i en spurt, måtte gi tapt lenge før og tok den sure 4. plassen.

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG