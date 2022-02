Storhamar brøt Oilers sin seiersrekke: - Bittert tap

Stavanger Oilers har vært i knallform den siste tiden og radet opp ti strake seiere, men i kveld måtte de gi tapt for Storhamar. Dermed har de tapt tre av tre i Fjøset denne sesongen.

Som vanlig hadde Oilers mange skudd, men det ble dårlig med uttelling mot Storhamar.

Christoffer Hjalmarsson

Storhamar - Oilers: 2–1

HAMAR: - Jeg synes vi er det beste laget, så det er et jævla bittert tap. Vi dominerer til tider og har mange powerplay, men vi klarer ikke å score... Powerplayet har vært bra denne sesongen, men i dag var det stang ut. Samtidig har vi litt dårlig erfaring her fra kampene tidligere, oppsummerer trener Juha Kaunismäki.

– Hva er grunnen til at man sliter sånn her på Hamar?

– Storhamar er jo et bra lag og de er alltid klare mot oss, men det er jo noe vi må evaluere. Det pleier samtidig å være slik at vi dominerer når vi møter de i DNB. Men jeg synes kampen i dag var bedre enn de vi har spilt her tidligere denne sesongen, slår Kaunismäki fast.

Også Dan Kissel sliter litt med å forstå hvorfor det har vært såpass vanskelig å få med seg noe fra Storhamar. Islfaten er som kjent større enn i andre haller, men det vil han ikke bruke som unnskyldning.

– Vi pratet faktisk om det før kampen, at vi virkelig liker å spille her. Fansen, atmosfæren og et rivaloppgjør. Det er alltid tette og morsomme kamper, sier Kissel som synes det var deilig å se publikum igjen for det var over 3500 tilskuere på plass.

– Det er deilig, det er deilig å se fans. Selv om de holder med motstanderen så det de fint så folk på tribunen igjen, det gjør at det blir mye morsommere å spille, slår Kissel fast.

– Hvordan blir det da når man kan fylle DNB igjen?

– Det kommer til å bli moro! Jeg er sikker på at de har vært utålmodige og vi, hele klubben, har ventet på dette! Så det gleder vi oss stort til, smiler Kissel mens han lyser opp. Tanken på hjemmefans er definitivt noe man har gledet seg til.

Noe som imidlertid ikke var så morsomt var det nevnte overtallsspillet. Der har Oilers vært best i ligaen, men denne søndagen scoret de kun en gang på ni muligheter.

– Jeg vet ikke hva som skjedde... dårlige pasninger? Vi hadde jo også noen skudd, men vi klarte ikke å score. Når du da får flere og flere muligheter i powerplay går det litt til hodet på det, det knyter seg, sier Kissel.

Amerikaneren var for øvrig tilbake etter å ha stått over mot Ringerike som følge av koronaprotokollen.

Drømmestart

Med både Dan Kissel og Martin Lefebvre tilbake i laget var det et betydelig forsterket Oilers som møtte Storhamar å borteis, og man så inspirert ut fra start. Allerede etter snaue tre minutter lå nemlig pucken i mål.

I overtall tok Tommy Kristiansen med seg pucken inn fra rundvantet og tredde den rundt Storhamar sin keeper. Fin scoring av mannen som nesten ble blind på det ene øyet så sent som på torsdag.

Tommy Kristiansen sendte selvsagt et par meldinger opp til tribunen da han satt inn 1–0.

Utover i perioden var det Oilers som styrte spillet og Christoffer Karlsen var svært nære scoring to ganger. Begge skuddene, også de i overtall, smalt imidlertid på innsiden av stolpen og ut. Storhamar hadde for øvrig også sine sjanser og de var store.

Oilers sov litt i det bakre rekker et par ganger og da hugg hjemmelaget til. Spesielt da Josh Nicholls kom alene gjennom viste Henrik Holm seg frem. Sisteskansen stoppet også returen på glimrende vis. Det gjorde at det ikke ble flere mål i første periode.

Elendig overtall

Også andre periode startet med Oilers som det førende laget, men samtidig lugget det noe voldsomt. Selv om man kom til mange skudd, så var det sjelden det ble skikkelig farlig. Til det var posisjonene for dårlig.

Storhamar kom seg da litt mer inn i matchen og på en, av mange, kontringer ble det til slutt uttelling. Patrick Thoresen var selvsagt arkitekten før Mats Bakke Olsen satt pucken i mål. Etter målet var Storhamar mer inspirert og det hadde noen fine sjanser, men Holm holdt unna.

Som vanlig var det litt knuffing og meldinger etter hver eneste blokkering.

Dan Kissel var på vei gjennom for Oilers, men ble holdt og fikk aldri avsluttet.

For Oilers sin del var det hele fire overtallsperioder uten at man klarte å finne nettmaskene. Det summerer egentlig opp andre periode for deres del ganske greit. Noe av grunnen skal dog tilskrives at Jarrett Burton måtte foralte isen med skade.

– Jeg har ikke noen status der nå, men han fikk seg en smell. Den var såpass at han ikke klarte å gjennomføre kampen, er beskjeden fra Kaunismäki anngående mannen som bærer gullhjelmen for Oilers.

Tabbe sørger for baklengs

Tredje akt bølget lenge frem og tilbake. Ingen av lagene fikk noe særlig grep om begivenhetene, men det overtaket Oilers hadde tidligere var definitivt borte. Storhamar fullt på høyde og til tider bedre nå.

Halvveis ut i perioden tok også Storhamar ledelsen da Noah Aarthun ga bort pucken i eget rundvant. Thorsen snappet, gikk rundt mål og spilte ut til Bakke Olsen som enkelt satt inn sitt andre for kvelden. Kampen var snudd.

Mot slutten forsøkte Oilers en sluttspurt, men det ble liksom aldri noen dreis på det hele. Da man tok ut keeper tok det også bare sekunder før Anders Tangen Henriksen pådro seg en utvisning. Dermed forsvant også muligheten til å spille med en mann mer og kampen ebbet ut på 2-1 til hjemmelaget.

KAMPFAKTA

Storhamar – Stavanger Oilers 2-1 (0-1, 1-0. 1-0)

Fjordkraftligaen, 32. serierunde

CC Amfi: 3263 tilskuere

Mål: 0-1 Tommy Kristiansen (Søberg, Bordson)(02:47 PP), 1-1 Mats Bakke Olsen (Thoresen, Scheidl)(30:00), 2-1 Bakke Olsen (Thoresen)(50:40)

Utvisninger: 9x2 min – 3x2 min

Skudd: 20 – 31

Hoveddommere: Tor Olav Grøtnæs Johnsen og Jørn McCall Ekeberg

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Noah Aarthun og Daniel Rokseth

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Tommy Kristiansen

3. rekke: Christoffer Karlsen, Andre Strandborg og Markus Søberg

4. rekke: Thomas Berg-Paulsen, Magnus Hoff og Anders Tangen Henriksen