Nedringt etter Qatar-utspill. Nå er Tom Høgli bekymret for at ting tar for lang tid.

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli var med å starte debatten om Qatar-VM i norsk fotball. Nå håper han det ikke tar for lang tid før beslutningen tas.

Øyvind Alapnes og Tom Høgli (t.h.) spilte en viktig rolle i «Qatar-opprøret» i norsk fotball. Foto: William Frantzen, Tromsø IL

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kummerlige arbeidsforhold. Tusenvis av dødsfall.

Det kontroversielle verdensmesterskapet i Qatar er igjen på dagsordenen i Fotball-Norge inn mot søndagens fotballting. I ytterste konsekvens kan det ende med en norsk boikott av 2022-VM.

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli har hatt en viktig rolle i løfte frem saken.

– VM i Qatar er misbruk av folk i et konkret idrettsarrangement. Internasjonal fotball må sette en ny standard. Dette er ikke kritikk mot NFF, men mot Fifa. Jeg er for at nye land og områder får VM, men det må gjøres på en god måte. Ingenting med VM er gjort på en god måte, fra veien frem til tildelingen, korrupsjon og trusler, sier Høgli.

KOMMENTAR FRA DANIEL RØED-JOHANSEN: Videoen av fotballtoppen er et kvalmende syn.

Overrasket over effekten

«Qatar-opprøret» i norsk toppfotball, som det kalles, startet på et møterom i Tromsø for snaut tre uker siden. Der satt tre ansatte i Tromsø Idrettslag: Øyvind Alapnes (daglig leder), Tom Høgli (samfunnskontakt) og William Frantzen (arrangement- og arenaansvarlig).

De hadde en rystende rapport fra avisen The Guardian friskt i minne. Den som avdekket at 6500 gjestearbeidere har dødd i Qatar siden landet fikk Fotball-VM. 37 av dødsfallene er knyttet direkte til bygging av VM-stadioner, men mørketallene er trolig store.

«Vi må gå ut med noe», tenkte TIL-trioen. De ble enige om at Norge bør boikotte VM i Qatar. De sjekket med styret i klubben og kapteinsteamet. Så publiserte de pressemeldingen fredag 26. februar. Tromsø IL ble den første norske klubben som oppfordret til boikott av VM.

«Det at korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere er fundamentet til det viktigste vi har, VM, er overhodet ikke akseptabelt», sto det i pressemeldingen.

– Vi tenkte at dette kunne skape noe, men at snøballen skulle rulle seg så stor, det visste vi ikke, sier Alapnes.

Forberedelsene til VM i Qatar har fått mye kritikk. Klubb-VM-finalen ble nylig spilt på et stadion i Al Rayyan, som også skal brukes i VM. Her hilser gullvinner og Bayern München-spiller Robert Lewandowski på Fifa-president Gianni Infantino. Foto: REUTERS

Ringer fra hele Europa

Først fikk boikott-forslaget stor oppmerksomhet i Norge. Så begynte det å ringe fra medier i Danmark, England, Tyskland, Sveits og Hellas. Qatar-spørsmålet dominerte plutselig arbeidsdagen til Høgli og Alapnes i et par uker.

Flere norske fotballklubber fulgte etter. Odd, Rosenborg, Strømsgodset, Viking, Vålerenga og Brann har alle støttet boikott-linjen.

– Det som har vært nå de siste par ukene, er utrolig bra. Vi får det på dagsordenen. Mange snakker om det. Og mange diskuterer det, sier Tom Høgli.

Tom Høgli la opp i 2018. Han har fortsatt sitt engasjement for debatten om Qatar-VM. Foto: NTB

Han merker en forskjell fra 2015. Da var han fortsatt aktiv fotballspiller og tok sterkt avstand til VM i Qatar. Han skrev kronikker og spilte inn appellvideoer. Men debatten tok aldri like mye av som nå. At Høgli er i klubben, er en viktig del av at «Qatar-opprører» startet i nettopp TIL.

– Vi i klubben følte at denne gangen skulle ikke Tom stå alene. Det er ingen tvil om at vi føler det samme som Tom om denne saken, sier Alapnes.

Les også Kartlegging av klubbene: 14 av 16 supporterklubber støtter Qatar-boikott

Høglis bekymring

På tinget søndag blir viktige beslutninger i Fotball-Norge stemt over og vedtatt. Trolig blir det fremmet et benkeforslag om at det norske landslaget skal boikotte VM i Qatar. Men om et slikt forslag kan bli vedtatt, er mye mer usikkert.

Uansett har Tromsø ILs markering skapt frenetisk møtevirksomhet i ukene inn mot fotballtinget. Men det lå ingen bevisst strategi bak timingen, sier de selv.

– Vi hadde ikke fotballtinget i tankene. Det var mer tilfeldig, sier Høgli.

Avisen The Guardians undersøkelser avdekket 37 dødsfall direkte knyttet til byggingen av VM-stadioner i Qatar. Her er et stadion i Doha under byggingen. Foto: NASEEM ZEITOON / X03633

Uken etter at Tromsø IL satte fart på debatten, inviterte Norges Fotballforbund til en to timer lang diskusjon om Qatar-VM. Der gjorde de rede for hvorfor forbundsstyret mener boikott ikke er riktig vei å gå, og at fotball-VM heller bør benyttes for å sette press på Qatar. Også Amnesty, Norsk Toppfotball – og til og med Fifas generalsekretær, Fatma Samoura, talte på møtet.

Norges Fotballforbund mener også at Qatar-spørsmålet ikke bør behandles på tinget i helgen, men snarere i et ekstraordinært ting på høsten. Alle fotballkretsene støtter nå dette synet, etter det Aftenposten forstår. Norges Fotballforbund mener også at Qatar-spørsmålet ikke bør behandles på tinget i helgen, men i et ekstraordinært ting.

– Hvilke tanker gjør du deg om å bestemme dette i et ekstraordinært fotballting?

– Det kan være noe for et nytt ting. Men skal det være til høsten eller tidligere, det er det store spørsmålet. Det er viktig at det ikke blir for langt frem i tid, at vi klarer å holde på debatten, sa Høgli til Aftenposten før styret i NFF fredag kveld meldte at de ønsker å avholde et ekstraordinært ting 20. juni.

Slik svarer NFF

På spørsmål om Høglis bekymring, svarer fotballpresident Terje Svendsen:

– Noen vil vedta boikott allerede nå, andre er opptatt av at saken belyses bedre før spørsmålet avgjøres enn det som er mulig før søndagens fotballting. Derfor har forslaget om et ekstraordinært forbundsting kommet opp. Når og hvordan er ikke avklart. Det er klart det er gode grunner for å avholde et slikt ting både før og etter sommeren, sier Svendsen, som understreker at Norges Fotballforbund hele veien har vært uenige i at Qatar fikk VM.

Fotballpresident Terje Svendsen mener menneskerettighetssituasjonen i Qatar er blitt bedre, men at endringene ikke har vært store nok. Foto: Terje Pedersen

Svendsen mener tiden frem til et ekstraordinært forbundsting bør brukes til å:

«Drøfte effekten av boikott opp mot alternative virkemidler»

«Løfte problemstillingen til et felles spørsmål for idrettsbevegelsen i Norge»

«Drøfte kriterier som skal gjelde for boikottvurdering ved fremtidige mesterskap»

«Gå tett på andre nasjoner og drøfte deres forhold til Qatar og boikott»

Kvalifiseringen til VM i Qatar begynner 24. mars. Bortekamp mot Gibraltar er starten på Norges ferd mot VM. Den ferden kan ende med Norges første fotballmesterskap på 22 år. Den kan ende med en ny sportslig skuffelse. Eller den kan ende med en oppsiktsvekkende boikott av VM.

Men uansett utfall: Tom Høgli har ingen planer om å se VM-kamper på TV.

– Jeg har ikke stor interesse for det mesterskapet. Det er et signal jeg ønsker å sende.

Fakta Dette skal til for Qatar-boikott i helgen Saker som skal tas opp på fotballtinget, må meldes inn minst 16 uker på forhånd. Men det finnes ett unntak: Forslag som ikke gjelder endring av NFFs lov og forskrifter, kan fremmes på tinget. Dersom et slikt benkeforslag får støtte fra to tredjedeler av delegatene, tas det inn på dagsordenen. Les mer