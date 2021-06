Sørlending ble skadet av dopingtest før OL-kvalifiseringen

Fredag bokser Mindaugas Gedminas (24) sitt livs viktigste kamp. Men dagen før OL-kvalifiseringen kjenner han fortsatt smerter i hånden etter at Antidoping Norge gjorde en feil da han skulle dopingtestes i mai.

Mindaugas Gedminas (24) bokser fredag sin livs viktigste kamp. Men allerede for fire uker siden var sørlendingen redd for at OL-drømmen røk etter en feil under dopingtest. Foto: Jacob J. Buchard

PARIS/KRISTIANSAND: – Det har vært stressende. Dette har vært fire viktige uker for å toppe formen best mulig inn mot OL-kvalifiseringen. Jeg ville bare fokusere på boksingen min, så kom Antidoping Norge og skadet meg. Så får vi se hvordan det vil påvirke boksingen i kampen på fredag.

Det sier Mindaugas Gedmninas, som snakker med Fædrelandsvennen på telefon fra Paris dagen før hans viktigste kamp hittil i karrieren.

VG omtalte saken først.

Fredag møter sørlendingen den russiske verdensmesteren Gleb Bakshi i OL-kvalifiseringen i 75-kilosklassen. Om Gedminas vinner kampen, kan han sikre OL-billetten søndag.

– Jeg kom hit for å kvalifisere meg til OL. Når jeg går inn i ringen på fredag, glemmer jeg hva som har skjedd, og skal fokusere på hvordan jeg skal vinne kampen, sier Gedminas.

Gedminas tok dette bildet samme dag som dopingkontrolløren fra Antidoping Norge satt sprøyten. Bokseren skjønte med en gang at noe var galt, og verre skulle det bli. Foto: Privat

– Kjenner det fortsatt

Men selv om Gedminas er selvsikker på at han har gode sjanser for å kvalifisere seg denne helgen, trodde han at OL-drømmen gikk i vasken for fire uker siden.

6. mai fikk han nemlig besøk av Antidoping Norge, som skulle avlegge urin- og blodprøve av 24-åringen.

Ifølge Gedminas satt personen fra Antidoping Norge sprøyten feil, og sørlendingen fikk dårlige reaksjoner umiddelbart etterpå.

– Jeg kjente det med en gang. Det gjorde vondt der de satt stikket, oppover langs armen og opp til hånda. De første to ukene var det veldig vanskelig. Det var mye blod og jeg kjente på smerter da jeg slo. Jeg kunne ikke slå så hardt som jeg vanligvis gjør på trening, sier Gedminas.

– Fryktet du at OL-drømmen røk der og da?

– Ja, det var det jeg var redd for. Jeg var bekymra for at OL røk, svarer sørlendingen.

24-åringen innrømmer at han fremdeles kjenner på skaden, ca. et døgn før hans livs viktigste kamp.

– Nå kan jeg slå slik jeg pleier som vanlig, men av og til stråler det ut i hånda når jeg slår, sier Gedminas.

Fem dager etter at dopingkontrolløren fra Antidoping Norge hadde satt sprøyten, så høyrearmen til Gedminas slik ut. Foto: Privat

Har fått beklagelse

Gedminas sier til Fædrelandsvennen at Antidoping Norge har beklaget seg overfor ham etter hendelsen.

Til VG sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien i Antidoping Norge at de jobber for å finne ut hvordan dette kan ha skjedd.

– Vi må prøve å finne ut hva som gikk galt. Kontrollen i seg selv er gjennomført på en tilfredsstillende måte, men med en reaksjon som er veldig beklagelig for utøveren, sier Byfuglien.

– Dette er helt uvanlig. Vi har tatt blodprøver i 20 år og har aldri opplevd noe lignende det som beskrives her, legger Byfuglien til.

Ifølge Gedminas så armen slik ut én uke etter at dopingkontrolløren satt stikket. Foto: Privat

Kan bli første OL-bokser på 25 år

Hvis Gedminas klarer å kvalifisere seg til OL denne helgen, vil han bli den første bokseren til å representere Norge i et OL siden Jørn Espolin Johnson deltok i OL i Atlanta i 1996.

24 år gamle Mindaugas, som flyttet til Sørlandet fra Litauen for 10 år siden, var dermed ikke født sist Norge hadde en bokser representert i OL.

– Det vil bety veldig mye for meg å klare å komme til OL. Det vil gi en bekreftelse på at det vi driver med er riktig, sier han.

Møter russisk verdensmester

Fredagens motstander, Gleb Bakshi, er ifølge Gedminas rangert som nummer én i verden i 75-kilosklassen. Likevel mener trener Zayndi Arsaev at hans elev kan slå russeren.

– På grunn av Covid har det blitt mange utsettelser. Men han slår hardere nå enn tidligere og har trent mye teknikk. Han kan absolutt vinne denne helgen og klare kvalifiseringen til OL, sier Asraev, som er på plass i Paris sammen med Gedminas.

Treener Zayndi Arsaev (t.v.) er på plass i Paris sammen med Gedminas. På plass er også sportssjef i Norges bokseforbund, Per Arne Skau. Foto: Per Arne Skau

Selv tror også Gedminas at har en god sjanse til å vinne mot Bakshi.

– På papiret er han favoritt. Men jeg er bedre teknisk og har allerede funnet hans svake punkt. Jeg føler at vi er på det samme nivået, avslutter Gedminas.