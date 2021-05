Ildhusøy-dobbel for Vålerenga

Celin Bizet Ildhusøy scoret to ganger og hjalp Vålerenga til 5-3-seier over Avaldsnes i seriestarten i Toppserien.

Dejana Stefanovic ga Vålerenga ledelsen etter 16 minutters spill. Ingibjörg Sigurdardóttir satte ballen i eget nett for Vålerenga etter 36 minutter. Vålerenga tok ledelsen igjen da Ildhusøy scoret sju minutter senere.

Noen minutter ut i andre omgang scoret Synne Jensen for Vålerenga, og Ildhusøy la på til 4-1 da det var spilt ett kvarter av andreomgangen. Like etterpå reduserte innbytter Kristina Svandal til 2-4 for Avaldsnes. Rikke Marie Madsen økte til 5-2 for Vålerenga etter 63 minutters spill. To minutter på overtid reduserte Avaldsnes ved Olaug Tvedten.

Avaldsnes' Olaug Tvedten pådro seg gult kort.

Oppgjøret på Intility Arena ble ledet av Emilie Rodahl Dokset.

I neste runde skal Vålerenga møte Lyn, og Avaldsnes møter Sandviken.

