Slik var AaFK mot Brattvåg

Kampen mellom Aalesund og Brattvåg endte 1–1.

Sigurd Haugen scoret AaFKs mål mot Brattvåg. Foto: Marius Simensen

Kampen ble spilt med tre omganger på 30 minutter hver, og særlig AaFK gjorde en god del endringer mellom hver omgang.

Den svenske nykommeren David Fällman spilte den første halvtimen og klarte seg fint. Han ble ikke satt på de store prøvene. Samtidig viste han seg fra første stund som en leder. Midtstopperen både dirigerte og oppmuntret lagkameratene.

De første 30 minuttene var sjansefattig og preget av mye dueller. Mot slutten av omgangen klarte Sigurd Haugen å gi AaFK 1-0. Spissen banket inn en vakker scoring med et skudd fra 16 meter via tverrliggeren, utakbart for keeper.

Til den andre av tre omganger gjorde Brattvåg ingen endringer, mens AaFK gjorde seks bytter på laget. Det ble også tydelig. Aalesunds spill falt i intensitet, og heller ikke denne omgangen inneholdt altfor mange sjanser, selv om Haugen var farlig fram på ved noen anledninger.

Også Brattvåg var tamme, men klarte likevel å utligne til 1-1 tidlig i omgangen. En lang pasning gikk over unggutten Stian Aarønes Holte, som ble fraløpt av spissen Jeppe Mogensen. Spissen satte ballen mellom beina på Andreas Lie, og lagene var like langt.

Til den siste omgangen gjorde også Brattvåg en god del endringer, mens AaFK byttet ytterligere tre spillere.

Heller ikke den tredje omgangen inneholdt de store sjansene og lagene holdt hverandre stort sett i sjakk. Kampen endte 1–1.