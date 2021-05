Vipers klare for historisk Champions League-finale

Vipers er klare for deres første Champions League-finale i historien, etter at kristiansanderne slo CSKA Moskva i semifinalen.

Vipers er klare for Champions League-finale etter storspill mot CSKA Moskva i semifinalen. Foto: Tibor Illyes / MTI

Vipers-CSKA Moskva 33–30

BUDAPEST/KRISTIANSAND: Vipers slo CSKA Moskva i semifinalen, og er klare for deres første Champions League-finale noensinne. Der møter kristiansanderne franske Brest, som slo ut storfavoritt Györ i deres semifinale.

Reistad herjet før pause

Kampen åpnet med et pang. Henny Reistad satt standarden fra start, da hun banket inn 1–0 før minuttet var spilt i Budapest.

Vipers åpnet kampen best. I tillegg til Reistad stengte Katrine Lunde buret fra start. Keeperveteranen hadde en redningsprosent på over 50 de 10 første minuttene.

Men like før midtveis i den første omgangen ble kampen mer rotete. Etter flere minutter med angrepsfeil fra begge lag, var det russerne som traff best midtveis i omgangen.

Høyreback Antonina Skorobogatchenko banket inn flere mål fra distanse, og CSKA gikk opp i ledelsen 9–7 etter 14 minutter.

Men så tok Vipers over. Ledet an av en formidabel Reistad scoret kristiansanderne seks mål på rad, uten at russerne scoret et eneste mål. Reistad endte omgangen med seks mål på syv avslutninger.

Vipers avsluttet omgangen sterkt, og gikk inn til pause med 18–12.

– Helt fantastisk

Ole Gustav Gjekstad ble spurt om Reistads storspill og ledelsen til pause.

– Henny er god. Det var litt rotete, men vi er fornøyd med å lede med seks mål til pause, sa Gjekstad til V4.

V4-ekspert, Gunnar Pettersen, var svært imponert over prestasjonen til Vipers-juvelen.

– Jeg synes hun er helt fantastisk. Hun skyter helt perfekt, sa Pettersen.

CSKA bedre etter pause

Den andre omgangen åpnet helt lik den første, med Henny Reistad som åpnet scoringsshowet med et langskudd i krysset.

Vipers åpnet bra like etter pause, og ledet med hele åtte mål.

Men etter 10 minutter ut i andre omgang meldte russerne seg skikkelig på i kampen igjen. Vipers rotet i angrepsspillet, og CSKA var dødelig effektive.

Russerne knappet ned Vipers-forspranget fra åtte til tre mål midtveis i den andre omgangen, og det var en ny spenning i kampen.

Vipers til finale

Men selv om CSKA bedret seg etter pause og til tider spiste inn på Vipers-ledelsen, klarte Vipers å kontrollere seieren inn.

Dermed er Vipers klare for en historisk Champions League-finale.