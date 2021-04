Norsk sykkellag imponerer ute i verden: – Nå er jeg sluttet å bli overrasket, nå begynner jeg å få forventninger

Med Markus Hoelgaard i spissen blir det første gang at et helnorsk sykkellag stiller til start til ett av de virkelige store sykkelrittene.

Det var mer eller mindre vinter i Rogaland sist helg da Markus Hoelgaard gjorde sine siste treningsøkter før han reiste til Nederland og to viktige ritt. Foto: Svein Hagen, Stavanger Aftenblad

Kort om saken

Norge fikk i fjor sitt første profesjonelle sykkellag på nest øverste nivå, også kalt ProTour

ProTour-lag er ikke automatisk kvalifisert til de beste rittene, men kan bli invitert.

Til helgen skal laget kjøre Amstel Gold Race etter invitasjon med Markus Hoelgaard som kaptein.

Rittet vises på TV 2 og Eurosport fra kl. 11.10 søndag 18. april.

Amstel Gold Race er en av de virkelig store vårklassikerne. Alle lag ønsker å vise seg frem i dette rittet i Nederland. Aldri har et norsk lag vært med i herreklassen. Før nå.

Det norske ProTour-laget (syklingens 2. divisjon) Uno-X er invitert. WorldTour-lag som Quick Step, Ineos (tidligere Sky) og Jumbo Visma er nærmest forpliktet til å være med. Samtidig kan arrangørene invitere ProTour-lag som de mener tilfører rittet noe. Det unge Uno-X har åpenbart imponert. Det norske laget er med.

– Heldigvis blir god innsats belønnet med gode invitasjoner. Systemet funker. Men vel så hyggelig er det at når man jobber hardt med alle detaljene som hører til toppidretten, så ser man at disse ungguttene får betalt i form av prestasjoner. Det er motiverende, sier en av sportsdirektørene på laget, Stig Kristiansen. Han er tidligere landslagssjef, men tok overgang da Uno-X bestemte seg for å etablere et lag på syklingens nest øverste nivå.

Fakta Rittprogram Uno-X Disse rittene stiller skal det norske laget sykle i nærmeste fremtid. 11.–18. april: Presidential Cycling Tour of Turkey 14. april: De Brabantse Pijl 18. april: Amstel Gold Race 19.–23. april: Tour of de Alps (Giro de Trentino) 25. april: Paris-Mantes-en Yvelines 9. mai: Flèche Ardennaise 12.–16. mai: Tour de Hongrie 13. mai: Circuit de Wallonie 14.–16. mai: Tour d’Eure-et-Loir 16. mai: Tro-Bro Leon Les mer

Fakta Laget i Amstel Gold Race Markus Hoelgaard Jonas Abrahamsen Jacob Hindsgaul Madsen Jonas Iversby Hvideberg Anders Skaarseth Martin Urianstad Syver Wærsted Les mer

Har troen på seg selv

En av de unge som har vært med på imponerer rittarrangører på kontintetet, er Markus Hoelgaard. 26-åringen fra Ålgård i Rogaland imponerte med en 8. plass i storrittet E3 Saxo Bank Classic (Harelbeke). Bare en punktering på et kritisk tidspunkt inn mot finalen frarøvet ham en enda bedre plassering. Nå er han ubeskjeden nok til at han sikter seg inn på en plass blant de 10 beste i sin neste start i et World Tour-ritt.

– Tror ikke så mange hadde forventninger til meg foran det rittet. Men jeg hadde det til meg selv, og jeg har troen på egne ferdigheter, sier han.

Markus Hoelgaard sykle på Uno-X, Norges første sykkellag på nest øverste nivå. Nå er han klar for å kjempe mot verdens beste i Amstel Gold Race. – Jeg har troen på egne ferdigheter, sier han. Foto: Svein Hagen, Stavanger Aftenblad

Endret innstilling

Forventninger begynner også sportssjef Kurt Asle Arvesen å få til sitt lag. Trolig laget med yngst alderssnitt på dette nivået. Det har nesten vært suksess i overkant. Laget får invitasjoner som de føler at de ikke kan si nei til.

– Nå er jeg sluttet å bli overrasket, nå begynner jeg å få forventninger, sier den tidligere toppsyklisten til Aftenposten.

Samtidig innrømmer han at laget er presset.

– Nå har vi nesten gapt over litt for mye. Vi hadde jo en hektisk periode tidligere i vår og nå kommer Amstel og Brabantsee på toppen samtidig som vi kjører et stort etapperitt i Tyrkia. Vi er presset både i støtteapparat og ryttere. Det gjelder å fordele mannskapet slik at vi er noenlunde kompatibel, sier sjefen for de 25 rytterne på Uno-X.

Kaptein Hoelgaard

26-åringen Hoelgaard har ladet opp til rittene i Nederland i hjemlige trakter. Været har vært vinterlig, men han får i det minste være hjemme sammen med familien i oppkjøringen. Laget har lange strekk borte. Det har ikke blitt færre fraværsdager i pandemiens periode. Det er ikke bare å ta en svipptur hjemom med ultrastrenge karanteneregler.

Markus Hoelgaard vinner en etappe i Arctic Race of Norway for snart to år siden. Den gang var Uno-X et lag på det tredje nivået. Nå er han to år eldre og en mer erfaren rytter på et lag som har tatt ett steg opp i sykkelhierarkiet. Foto: Fredrik Hagen, NTB

Nå er det alvor igjen. Hoelgaard skal kjøre som kaptein på det norske laget i Amstel Gold Race og De Brabantse Pijl fire dager i forkant. At han skal ha verdens beste sykkelryttere på alle kanter, gjør ikke 26-åringen bekymret. Invitasjonene til det norske laget som er inne i sin andre sesong som ProTour-lag, blir stadig mer attraktive.

– Det er jo et nivå opp, ja kanskje høyere nivå enn i VM. Men jeg ble ikke skremt i tidligere ritt mot de beste og skjønner at jeg kan få til noe, sier lagkapteinen.

Fakta Markus Hoelgaard Alder: 26 år (født 4. oktober 1994) Fra: Ålgård i Rogaland Lag: Uno-X Pro Cycling Team Tidligere lag: Etixx, Team Coop-Østerhus, Team Joker Meritter: Etappeseiere i Arctic Race of Norway (2019), 2. plass i Tour de Luxembourg (2020), 3. plass i Czech Tour (2020), 2. plass i Rhodos Rundt (2019), 8. plass i E3 Harelbeke i år (ritt på øverste nivå) Les mer

Markus Hoelgaard har med seg sin eldre bror Daniel Hoelgaard på Uno-X-laget. 27-år gamle Daniel har allerede syklet som proff på et av de store lagene, franske FDJ, i fire sesonger. I fjor, med den nye satsingen til Uno X, dro han hjem igjen. Men brødrene Hoelgaard har sjelden fått anledning til å sykle i samme konkurranse. Heller ikke i Amstel Gold Race er de to på samme lag.

– Vi trener jo en del sammen, og så har jo han en del erfaringer fra sykling på et høyere nivå enn meg. Har kanskje litt å lære der, sier den yngste av de to.

Et steg opp

Yngste Hoelgaard utelukker ikke at han kan komme til å ta ett steg opp dersom muligheten skulle by seg.

– Det er klart at å sykle for et World Tour-lag har vært barndomsdrømmen, men samtidig har det aldri vært et norsk lag på ProTour-nivå. Det er stort i seg selv, men man vil jo alltid vurdere og se hva eventuelt andre lag har å tilby. Men nå har vi et norsk lag, og det er ikke det samme stresset med å komme seg ut som tidligere.

Det norske laget kommer neppe til å ta steget helt opp med det første. Det kreves mye penger. De store stjernene i World Tour-lagene har en lønn som alene er like stort som hele lønnsbudsjettet til Uno-X.

– Vi er et utviklingslag, og det er hele tiden en balansegang. Når skal vi gi slipp på de beste syklistene vi har, og vi må tilpasse løpskalenderen til den rytterstallen vi har. Mister vi seks av våre beste til høsten, så er ikke Grand Tour neste sesong særlig aktuelt for oss.

Neste år, kanskje

Når han snakker om Grand Tour, så handler det om Giro d’Italia, Tour de France og Spania Rundt. Norske sykkelinteresserte har drømt om et norsk lag i et av disse spektakulære etapperittene. Det kommer ikke til å skje denne sesongen. De siste som sa nei til Arvesen var Spania Rundt.

– De er nødt til å prioritere lag på ProTour-nivå fra egne land. Det er forståelig.

Han utelukker ikke at det kan åpne seg muligheter om ett år.

– Ser vi at rytterne vil være her og andre ryttere tar store steg, så skal du ikke se bort ifra at vi er aktuelle for en Grand Tour neste sesong, sier sportssjefen.

PS: Hoelgaard-brødrene på sykkel har en eldre bror som også har utholdenhet. Stian Hoelgaard er blant toppene i langløp langrenn. Han tok en 2. plass i sesongfinalen i Årefjällsloppet i Ski Classics. Han ble også nummer 2 i Vasaloppet 2020.