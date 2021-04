DIREKTE: Super League kollapset, nå jakter Liverpool Champions League

Nesten igjen! Fint innlegg fra Alexander-Arnold og fra åtte meter skyter Mané like utenfor på halvspretten.

Alexander-Arnold skyter høyt over fra 25 meter.

Det er helt utrolig at Liverpool kun har scoret ett mål her i dag! Salah og Mané løper igjen fint bak Newcastle-forsvaret. Salah legger videre til Mané, som alene med Dubravka blir altfor ubesluttsom og forsøket hans på å drible seg forbi keeperen lykkes ikke.

Ny god sjanse for Jota. Liverpool kombinerer nydelig, men fra seks-syv meter får han ikke nok kraft i avslutningen.

Jota er helt fri i mellomrom og kan både gå for skudd eller prøve å spille fri Mané. Han velger sistnevnte, men et fryktelig svakt forsøk.

Newcastle skaper litt kaos bak i Liverpool-forsvaret når de kontrer, men bortelaget blir litt for upresise med pasningene og da kommer Alexander-Arnold seg inn i situasjonen.

Ritchie prøver å bryte foran Salah, men er litt for voldsom og frispark til Liverpool midt på banen.

Nesten for Mané! Salah finner Mané inne i feltet, men skuddet fra ti meter går via en Newcastle-spiller og utenfor.

God kontringsmulighet for Newcastle, men Joelinton og Almiron ender opp med å gå i veien for hverandre.

Ny god skuddmulighet for Jota. Mané legger inn i feltet, hvor Jota på volley skyter fra åtte-ni meter. Får ikke nok kraft i ballen og ganske rett på Dubravka.

Nydelig pasning fra Thiago opp til Salah. Han legger igjen til Jota, som skyter over fra 18 meter.

Liverpool får et hjørnespark.

For en sjanse! Nydelig løp fra Longstaff, som kommer alene med Alisson. Under press får han ikke nok kraft i avslutningen og Alisson får slått unna.

Kabak går litt for tøft i ryggen på Saint-Maximin mener Andre Marriner. Frispark til Newcastle midt på banen.

Så er det nesten for Newcastle, men også denne gangen kommer flagget opp. Saint-Maximin som er litt for tidlig inne.

Alexander-Arnold slår tidlig inn mot Mané, som på halvspretten ikke får kontroll og lobber ballen et stykke over mål. Offsideflagget kommer også opp.

Men dette er ikke bra for Newcastle! Saint-Maximin ligger nede og ser ut til å ha fått seg en liten smell.

Saint-Maximin er som alltid et friskt pust. Setter fart når Newcastle får en kontringsmulighet og blir felt av Kabak, som får det gule kortet.

Scoringen er for øvrig Salahs 20. mål i Premier League denne sesongen. Ett mål bak toppscorer Harry Kane.

Mål for Liverpool!

Hjemmelaget med mye ball her i starten.

Ser ut til at Jota og Firmino er mest sentrale av de fire der fremme for Liverpool.

Det er en viktig dag i kampen om fjerdeplassen i Premier League i dag. Liverpool kan med seier hoppe opp til en foreløpig fjerdeplass før West Ham tar imot Chelsea senere i kveld. De to London-lagene ligger på henholdsvis femte- og fjerdeplass før runden.

