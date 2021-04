Verstappen vant kaotisk Grand Prix i Italia: – Det var veldig krevende

Mercedes-førerne hadde ingen god dag bak rattet på den tradisjonsrike Imola-banen i Italia. Valtteri Bottas måtte gi seg etter krasj og Lewis Hamilton kjørte ut. Da var det fritt frem for Red Bull-stjernen Max Verstappen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Nederlenderen vant på overlegent vis i Imola, og fikk dermed sin revansj etter at han måtte slippe Lewis Hamilton forbi seg i sesongåpningen i Bahrain.

Lewis Hamilton mistet tidlig sin posisjon i tet, og falt langt bak da han kjørte ut etter å ha bremset for sent i en sving. Etter en krasj for lagkamerat Valteri Bottas like kom det røde flagget og løpet ble midlertidig stoppet. Hamilton startet på nytt på 9. plass, men gikk offensivt til verks og kjørte seg fra 9. til 2. plass.

McLaren-fører Lando Norris tok tredjeplassen. Se hele resultatlisten i faktaboksen.

Fakta Resultater, Imola Grand Prix 1. Max Verstappen, Red Bull - 2.02.34.598

2. Lewis Hamilton, Mercedes - +22.000

3. Lando Norris, McLaren - +23.702

4. Charles Leclerc, Ferrari - +25.579

5. Carlos Sainz, Ferrari - +27.036

6. Daniel Riccardio, McLaren - +51.220

7. Lance Stroll, Aston Martin Mercedes - +51.909

8. Pierre Gasly, Alphatauri Honda - +52.818

9. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo Racing Ferrari - +64.773

10. Esteban Ocon - Alpine Renault - +65.704 Videre: 11. Fernando Alonso

12. Sergio Perez

13. Yuki Tsunoda

14. Antonio Giovinazzi

15. Sebastian Vettel

16. Mick Schumacher

17. Nikita Mazepin Fullførte ikke: Valtteri Bottas, George Russell, Nicholas Latifi. Les mer

Verstappen tok på sin side sin 11. Formel 1-seier i karrieren.

– Det var veldig krevende der ute, spesielt i starten. Det var vanskelig å holde seg på banen, sier Verstappen etter løpet.

Lewis Hamilton er nå ett poeng foran i sammendraget etter at han sikret seg raskeste runde i løpet.

– Det er en lang sesong. Ta det med ro, sier Verstappen om nettopp det.

SEIERHERRE: Max Verstappen kunne slippe jubelen løs som vinneren av Imola Grand Prix. Foto: Bryn Lennon / POOL / GETTY POOL

Dramatikk

Det gikk hardt for seg på den italienske asfalten.

Allerede helt i starten ble det dramatikk da Lewis Hamilton, som startet i pole position, ble forbikjørt av rival og Red Bull-fører Max Verstappen. Mercedes-føreren mistet en del av fronten og mente over radioen at Verstappen «presset ham ut».

Deretter kom uhellene som perler på en snor. Williams-fører Nicholas Latifi og Haas-fører Nikita Mazepin - som krasjet i første runde i Formel 1-debuten i Bahrain - kolliderte. Latifi måtte dermed gi seg. Mick Schumacher krasjet også, og flere kjørte av banen:

Både Carlos Sainz, Sergio Perez og ikke minst - Lewis Hamilton.

Han knivet i tet med Verstappen, men i en sving ventet han for lenge med å bremse og kjørte ut. Her er Hamilton ute på grusen.

– Først og fremst gratulerer til Max. Han gjorde en kjempejobb. Solid fra ham. For min del var det ikke min beste dag. For første gang på lang tid gjorde jeg en feil, men jeg er glad for at jeg fikk bilen hjem i dag, sier Lewis Hamilton etter løpet.

Foto: XPB / XPB Images/PA Images

– Hva faen var det han gjorde?

Han mistet mye tid, og mens produser fokuserte på Hamilton idet han forsøkte å komme seg tilbake på asfalten, smalt det like før «Tamburello»-svingen. George Russell fra Williams forsøkte å kjøre forbi Mercedes’ Bottas, men kom litt ut på gresset i forbikjøringsforsøket, mistet kontrollen og krasjet inn i finnen.

– Hva faen var det han gjorde?, spurte Bottas over radio etter hendelsen.

Dermed var løpet over for begges del og det røde flagget kom.

Hendelsen skal undersøkes etter løpet. Heldigvis gikk det bra med begge to.

– Takk for alle meldingene. Jeg har det fint, er bare skuffet. Til syvende og sist er det et uhell. Du har rett til å forsvare posisjonen din, men i 330 kilometer i timen må du ha respekt for farten og forholdene. Lei meg på lagets vegne, de fortjente mer i dag, skriver George Russell på Twitter.

Etter krasjet gikk Russell bort til Bottas som fortsatt satt i den ødelagte Mercedes-bilen. Russell var åpenbart irritert og så ut til å kjefte på finnen, som svarte med å vise finger til Williams-føreren.

Se krasjet i videovinduet øverst!

Da det røde flagget kom og førerne kom inn i pit-området, var Hamilton åpenbart fortvilet. Han satt på huk med ansiktet begravd i hendene:

Mannskapet i Imola fikk etterhvert fjernet alt av rusk på banen, og løpet ble gjenopptatt klokken 16.25 med 29 runder igjen.

Kimi Raikkonen spant og kjørte ut rett ut etter oppstarten, og Max Verstappen gjorde nøyaktig det samme. Han så ut til å miste ledelsen, men holdt seg foran Lando Norris (McLaren) og Charles Leclerc (Ferrari). I runde 38 havnet også Sergio Perez på grusen etter å ha fått en snurring. Red Bull-føreren tapte dermed mange plasseringer.