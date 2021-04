Seieren glapp for Liverpool: Misbrukte topp fire-mulighet

(Leeds United – Liverpool 1–1) Liverpool kunne ta seg opp blant de fire beste i Premier League for første gang på to måneder, men måtte nøye seg med ett poeng i Leeds.

SCORING: Diego Llorente kunne juble etter den sene utligningen. Foto: Lee Smith / POOL / REUTERS POOL

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Liverpool var på vei mot sin tredje strake seier i Premier League for første gang siden seriestarten, men tre minutter før slutt stanget Diego Llorente inn utligningen etter et hjørnespark.

Alex Oxlade-Chamberlain fikk en siste mulighet på overtid, men Liverpool-spilleren fikk ikke skikkelig klem på skuddet fra tolv meter.

Dermed blir Liverpool fortsatt liggende på sjetteplass i Premier League, nå to poeng bak West Ham på fjerdeplass.

Liverpool startet kampen klart best og tok ledelsen med Sadio Mané etter en halvtime, men i den andre omgangen var det Leeds som spilte til seg til den ene store sjansen etter den andre. Tverrliggeren sto i veien for Patrick Bamford et kvarter før slutt, men ingenting kunne hindre den kontante headingen fra Diego Llorente i sluttminuttene.

– Du må ha to gode omganger og vi gjorde ikke det, sier Liverpools James Milner til BBC etter kampen.

Etter kampen kom Leeds med et stikk til Liverpool, som er blant de tolv klubbene som står i spissen for Super League:

Det meste handlet om nettopp Super League i forkant av mandagens kamp mellom Leeds United og Liverpool. I forkant hadde det blitt markert både utenfor Leeds’ hjemmearena Elland Road og Liverpools hjemmebane Anfield mot deltakelsen til sistnevnte klubb i Super League.

Jürgen Klopp lot seg også irritere over at det ble lagt igjen T-skjorter i Liverpool-garderoben før kamp, med påskriften «Fortjen det» med et bilde av Champions League-logoen og «Fotball er for fansen». Leeds-spillerne varmet opp i T-skjortene, mens Liverpool-spillerne ikke brukte T-skjortene.

– De la dem i garderoben vår. Hvis det var en Leeds-idé, så tusen takk skal dere ha. Ingen trenger å minne oss på det det. Kanskje de bør minne seg selv på det, sa Klopp til Sky Sports før kampen.

Les også Klopp om Super League: – Har ikke vært involvert

Liverpool lå før runden på en sjetteplass i Premier League, men kunne med seier ta seg opp til den viktige fjerdeplassen, som gir en Champions League-plass neste sesong.

Ut fra start viste også Liverpool at de var klare for å fortjene plassen i Champions League og spilte seg til flere store sjanser i løpet av de første minuttene.

Bortelaget kontrollerte gjennom store deler av den første omgangen og etter en halvtime kom også omgagens eneste scoring. Trent Alexander-Arnold nådde bakromspasningen fra Diogo Jota like foran Leeds-keeper Illan Meslier og da ble oppgaven enkel for Sadio Mané. Angriperen trillet enkelt ballen inn i det tomme målet og sørget for Liverpool-ledelse til pause.

SCORET: Sadio Mané og Liverpool-spillerne jubler etter førstnevntes scoring i første omgang. Foto: PAUL ELLIS / X01348

I andre omgang var det Leeds som styrte spillet og tre minutter før slutt kom utligningen etter en kontant heading fra Diego Llorente.