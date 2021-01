Galatasaray-fan om Omar-ulykken: – Det er veldig trist

Fyrverkeriulykken med Omar Elabdellaoui (29) preger Galatasaray foran lørdagens kamp mot Antalyaspor. – Det er veldig trist. Omar er veldig godt likt i klubben, sier Rutkay Sabri til VG.

KAPTEIN: Omar Elabdellaoui fotografert i kampen mot Serbia i oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han er født og oppvokst i Drammen, der han er lokalpolitiker, men har tyrkiske røtter og har to foreldre som er Galatasaray-supportere. Så sent som i 2018/19 hadde han sesongkort hos den kjente Istanbul-klubben.

Nå preger bilder av Omar Elabdellaoui plakatene foran lørdagens hjemmekamp.

– Det er veldig trist det som har skjedd. Galatasaray har alltid vært på utkikk etter en god høyreback, og i sommer kom han. Han er ikke bare en god fotballspiller, men også blant de best likte i klubben, fordi han tar veldig mye ansvar, sier Rutkay Sabri om den norske landslagsspilleren.

– Hva sier det at presidenten og styret og mange spillere har besøkt ham på sykehuset?

– Det viser hvor godt likt han er. Folk dropper alt de har for å besøke Omar. Kapteinen, treneren, presidenten - alle har dratt til sykehuset. Rivaliserende klubber har også sendt ut meldinger om at de ber for Omar. Jeg regner med at drakten hans vil være til stede på kampen.

– Hvordan har tyrkiske medier omtalt dette?

– Det har vært en veldig stor nyhet, som har vært i alle media.

GULL-GUTT: Rutkay Sabri jubler for ligamesterskap i 2019. Foto: Privat

– Hvordan tror du spillerne blir preget av dette?

– Laget mister en av sine beste spillere, og det skaper selvsagt bekymring. Samtidig skjønner de at det er en større skade som setter Omars karriere i fare. De andre spillerne vil gjerne vinne for Omar.

– Både supportere og alle rundt klubben har stor sympati for Omar. Han er en helhjertet spiller. Nordiske spillere er populære, sier drammenseren.

Galatasaray-trener Fatih Terim var selv på besøk hos Omar på sykehuset fredag kveld. Etterpå uttalte han seg til tyrkiske medier.

– Gud sparte livet hans. Han er en spiller vi bryr oss om. Han er viktig for oss både på og utenfor banen. Vi delte våre tanker og følelser og ble emosjonelle. Vi vil gjøre alt for ham og håper det utvikler seg godt, sa Terim ifølge avisen Cumhuriyet.

Flere av spillerne besøkte Norges visekaptein på sykehuset fredag kveld. Blant dem var Martin Linnes.

– Etter å ha besøkt Omar ble vi enige om at klubb og leger tar seg av uttalelser rundt situasjonen hans. Håper det er forståelse rundt det, skriver Linnes i en melding til VG.

Klubbpresident Mustafa Cengiz uttalte fredag at det kan ta flere uker før vi får svaret på hvor alvorlig ulykken har vært.

– Vi trenger deg, bror. Vi trenger at du smiler igjen, vi trenger din kampvilje, vi trenger at du er en sterk far for familien din. Ikke glem at du tror på Gud. Du vil komme deg gjennom dette og alt vil bli bedre enn før, skrev stjernespilleren Arda Turan på Instagram.

– De andre spillerne stiller opp for Omar. Det er fare for fotballivet hans, og alle håper og tror at han blir bra igjen. Legene sier at det kan ta flere uker før vi får svar på det spørsmålet, sier Galatasaray-supporter Rutkay Sabri.