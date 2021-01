Spekulasjonene blir ikke mindre av dette

Vant igjen: Johannes Høsflot Klæbo viste solid form under norgescupsprinten på Lygna fredag. Foto: RICHARD SAGEN

KOMMENTAR: Det er idyll akkurat nå, men sannsynligheten er stor for at Johannes Høsflot Klæbo på et tidspunkt forsvinner ut av landslaget.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden