Liverpool-smell mot bunnlag: Fem grunner til at ligaen er rekordjevn

BAKGRUNN: Pandemien påvirker alt. Er den også grunnen til at Premier League er mer åpen enn på lang tid?

Jürgen Klopp var ikke fornøyd med alt han fikk se på Anfield, men laget topper tabellen. Foto: Nick Potts, Reuters

Odd Inge Aas Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Julen er høytid for alle som elsker engelsk fotball. Kampene kommer tettere enn selskapene, og 2020 er ikke et unntak. På ett område skiller imidlertid pandemiåret seg ut.

Liverpool har inntatt førsteplassen på tabellen, men søndag kveld kastet de bort to poeng hjemme mot West Bromwich. Det er kun ett tilfelle de ti siste årene hvor det har vært jevnere på toppen av Premier League-tabellen.

Til pause søndag kveld var Liverpool på vei til å sette ny Premier League i ballinnehav mot West Bromwich. Gjestene lå i noe som lignet en veldig lav 5–5–0-formasjon. Sadio Manes mål var likevel det eneste Liverpool fikk i første omgang, til tross for at de hadde ballen i over 80 prosent av tiden.

Laget nest nederst på tabellen holdt imidlertid stand, og åtte minutter før full tid utlignet Semi Ajayi til 1–1.

Etter 15 serierunder er det bare syv poeng fra Liverpool på topp til Southampton på niendeplass.

Det har ikke vært jevnere de siste ti årene.

I fjor var for eksempel luken fra Liverpool til Sheffield United hele 24 poeng på samme tid.

2015 var året da det var tettest det siste tiåret. Da var det ti poeng fra Leicester på topp til Everton på niende plass. Liverpool kan kanskje la seg inspirere av at Leicester klarte å holde ledelsen sesongen ut.

Til slutt var de hele ti poeng foran Arsenal på annenplass.

Fem mulige årsaker

Spørsmålet blir selvsagt hvorfor det er sånn. Kanskje er det bare en ren tilfeldighet. Noen sesonger blir avgjort tidlig, andre ganger ser alle ut til å kunne slå alle. Starten på 2020/21-sesongen har vært litt sånn.

De fleste ekspertene peker imidlertid også mot pandemien og innvirkningen den har hatt også på fotballen. Her er fem mulige årsaker til at det er blitt sånn:

Siden forrige sesong ikke ble avgjort før et stykke ut i august, fikk lagene en kortere oppkjøring enn vanlig til sesongstarten. Tiden før alvoret tar til er svært viktig for å legge det fysiske grunnlaget for det som skal skje det neste året. Det er også om sommeren at managerne har best tid til å forberede lagene taktisk. I år ble alt dette forstyrret.

De aller fleste kampene i Premier League spilles uten tilskuere. Liverpool og Everton er akkurat nå de eneste som får lov til å ha 2000 personer på tribunen under hjemmekampen, siden smittetrykket er lavest på Merseyside. Det for tidlig å konkludere hvordan de tomme tribunene har påvirket resultatene. Noen lag gjør det dårligere på hjemmebane uten fansen, andre ser ikke ut til å bli påvirket i særlig stor grad.

Det tette kampprogrammet gjør at skadene blir flere. Det er umulig å si hvordan Liverpool ville gjort det med Virgil van Dijk, Thiago Alcântara og Joe Gomez tilgjengelige hele sesongen, men de fleste regner med at poengfangsten ville vært bedre. De to førstnevnte regnes blant verdens aller beste i sine posisjoner. Van Dijk og Alcantara har ikke spilt siden begge ble skadet mot Everton 17. oktober. Jürgen Klopp har også slitt med en rekke andre skader. Diogo Jota er trolig fortsatt ute i fem-seks uker til.

De beste Premier League-spillerne lever normalt sett et veldig skjermet liv, men dette er tatt til det ekstreme under pandemien. Lagene spilte ingen kamper fra mars og til et godt stykke ut på sommeren. Klopp har fortalt hvor krevende mentalt dette var for spillerne. Som alle andre var de bekymret for seg selv og sine med tanke på sykdommen. De måtte leve isolert, samtidig som de hele tiden måtte holde seg klare i tilfelle treningene skulle starte opp igjen.

Fotballøkonomien er hardt rammet av pandemien. Det har ført til færre store overganger. Det gjør kanskje sitt til at luken fra de beste og ned til resten ikke er like stor som den pleier.

Sadio Mané feirer åpningsmålet mot West Bromwich sammen med Andy Robertson og Roberto Firmino. Foto: Clive Brunskill, AP/NTB

Fakta Jule- og nyttårsprogrammet Mandag 28. desember: Crystal Palace-Leicester (16.00), Chelsea-Aston Villa (18.30) og Everton-Manchester City (21.00) Tirsdag 29. desember: Brighton-Arsenal, Burnley-Sheffield United, Southampton-West Ham, West Bromwich-Leeds (alle 19.00) og Manchester United-Wolverhampton (21.00) Onsdag 30. desember: Tottenham-Fulham (19.00) og Newcastle-Liverpool (21.00) Fredag 1. januar: Everton-West Ham (18.30) og Manchester United-Aston Villa (21.00) Lørdag 2. januar: Tottenham-Leeds (13.30), Crystal Palace-Sheffield United (16.00), Brighton-Wolverhampton (18.30) og West Bromwich-Arsenal (21.00) Søndag 3. januar: Burnley-Fulham (13.00), Newcastle-Leicester (15.15) og Chelsea-Manchester City (17.30) Mandag 4. januar: Southampton-Liverpool (21.00) Les mer

Spår Manchester City som vinner

Så hvordan går det til slutt? Det amerikanske statistikknettstedet fivethirtyeight spår at dramatikken kommer til å holde seg helt frem til siste ligarunde.

Ifølge deres modeller var det før Liverpools smell mot West Bromwich søndag 43 prosent sjanse for at Manchester City kom til å vinne ligaen. Etter at Liverpool tapte to poeng, steg Citys sjanser til 50 prosent.

Sjansen for at Liverpool skal klare å forsvare forrige sesongs triumf, sank til 30 prosent.

Kalkylene beregner at City ender på 80 poeng, mens Liverpool havner tre poeng bak.

Fivethirtyeight gir ikke Ole Gunnar Solskjær mer enn åtte prosent sjanse for å hente hjem Manchester Uniteds første ligagull på åtte år. Det er hakket bedre enn henholdsvis Chelsea (fem prosent) og Tottenham (tre prosent).

Nettstedet tror altså at Manchester United blir nummer tre i Premier League. Sjansen for å kvalifisere seg til neste års Champions League (topp fire) settes til 56 prosent.

Det er Chelsea, Tottenham og Leicester som blir Solskjærs sterkeste utfordrere.

Beregningen er dårlig nytt for Sander Berge og Sheffield United. Sjansen for nedrykk er ifølge statistikerne 85 prosent.