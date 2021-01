De tar seg god tid, her. Ordnung muss, tross alt, sein.

De tar seg god tid, her. Ordnung muss, tross alt, sein.

Nesten for Reus! Dortmunds første angrep ender hos kapteinen, men gjestenes målvakt Casteels redder greit.

Nesten for Reus! Dortmunds første angrep ender hos kapteinen, men gjestenes målvakt Casteels redder greit.

Den påfølgende corneren ender hos Bürki etter at Brekalo skyter via Haaland.

Schlager skyter utenfor! Men igjen kommer vertene til gode muligheter, denne gangen fra ti-elleve meter. Urovekkende start for Dortmund.

Friske Wolfsburg-tendenser tidlig her nå. Steffen klarer akkurat ikke slå inn, men de angriper fint.

Friske Wolfsburg-tendenser tidlig her nå. Steffen klarer akkurat ikke slå inn, men de angriper fint.

Tidlig skudd fra Schlager, men den går over.

Forrige gang disse to møttes, i mai i fjor, vant Dortmund 2-0. De fire siste møtene mellom disse lagene har alle endt med seier til Borussia Dortmund. Wolfsburg har spilt fem kamper på rad mot Dortmund uten å finne nettmaskene.

Forrige gang disse to møttes, i mai i fjor, vant Dortmund 2-0. De fire siste møtene mellom disse lagene har alle endt med seier til Borussia Dortmund. Wolfsburg har spilt fem kamper på rad mot Dortmund uten å finne nettmaskene.

DEL