Nordmennene skremmes av Bolsjunov: – Helt «insane»

LYGNA (VG) Aleksandr Bolsjunovs (24) dominans vekker oppsikt i den norske leiren. Russerens maktdemonstrasjon i Tour de Ski gjør at nordmennene mener han er mannen å slå i VM.

DUO: Trønderne Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen skal ta opp kampen med Aleksandr Bolsjunov i VM. Men det blir ikke lett. Foto: Terje Pedersen

Aleksandr Bolsjunov har festet et jerngrep om sammenlagtseieren i Tour de Ski. Russeren har vist imponerende form ved å vinne fem av syv mulige renn så langt. Det er et skremmeskudd foran VM i månedsskiftet februar/mars.

– De ser sterke ut, de gjør det. Det er kjedelig å se på det hjemmefra, og se at den luken bare blir større og større for hver eneste dag, sier Johannes Høsflot Klæbo (24).

Han ville vært en av Bolsjunovs argeste konkurrenter i touren, men sitter som resten av det norske langrennslandslaget hjemme og følger konkurransen fra sofaen.

– Det har vært mye russisk. Hvis de tar Tour de Ski og vi tar VM, hadde det vært fint, sier Klæbo etter å ha sust inn til seier på sprinten under norgescuprennet på Lygna.

Mye russisk var det også i lørdagens sprint i Tour de Ski, det siste rennet før monsterbakken, med tre russere i finalen, men Oskar Svensson fra Sverige vant foran Gleb Retivjikh og Aleksandr Bolsjunov. Sistnevnte leder med hele tre minutter og 22 sekunder foran den siste og avgjørende etappen.

Under forrige VM, Seefeld i 2019, dominerte Norge stort og tok samtlige av gullmedaljene på herresiden. Bolsjunov og Russland ble henvist til 2.-plass, blant annet av Klæbo.

STERK TRIO: Johannes Høsflot Klæbo, Aleksandr Bolsjunov og Emil Iversen under Ski Tour i Meråker i februar i fjor. Foto: Terje Pedersen, NTB

Emil Iversen tok gull på lagsprint og stafett, men frykter langt tøffere konkurranse denne gangen etter å ha sett Bolsjunov rive Tour de Ski-feltet i fillebiter.

– Bolsjunov er helt «insane» (vanvittig). Det er ikke noe annet å si. Han er mannen å slå. Det var han i fjor også. Johannes har slått han, så det er mulig, men det er ingen andre enn oss nordmennene som kan klare det. Vi lever i troen, smiler Iversen.

– Klarer vi å slå ham i VM, skal vi være veldig fornøyd, legger trønderen til.

Klæbo og Iversen har bare møtt Bolsjunov under én verdenscuphelg denne sesongen – i Ruka i slutten av november. Klæbo vant minitouren 0,7 sekunder foran russeren sammenlagt. Bare ytterligere 2,3 sekunder skilte ned til lagkamerat Iversen, som ble nummer tre.

Høsflot Klæbo har ikke bestemt seg for om han skal gå i Lahti og Falun, og tar valget først etter NM neste helg.

DOMINERER: Aleksandr Bolsjunov er på vei mot seier i Tour de Ski-sammendraget og virker å være i storform kort tid før VM. Foto: Alessandro Trovati / AP

Lysere på kvinnesiden

De norske løperne har vært fraværende siden verdenscuprennene i Ruka. Landslagsledelsen ved langrennssjef Espen Bjervig krever nå at nordmennene deltar i verdenscuprennene i Lahti og Falun.

Utøverne må gå for å sikre seg en VM-plass og vise at de kan hamle opp med utlendingene.

– Det er for å få noen bekreftelser og møte konkurrentene. Det er noen rutiner som må settes, og det skaper en del trygghet å gå verdenscup før VM. Smøreteam, samarbeid, alt som skjer på stadion – vi har jo nesten glemt det, ler Ole Morten Iversen.

Han er trener for de norske damene og har ikke blitt like skremt over prestasjonene på kvinnesiden under Tour de Ski.

– Jeg er rimelig sikker på at om de norske jentene hadde vært med, tror jeg ikke Diggins hadde ledet sammenlagt. Det hadde blitt mer fight om pallplassene, tror Iversen.

På kvinnesiden vant Linn Svahn sprinten ganske komfortabelt på lørdagens sprint, foran Maja Dahlqvist og Emma Ribom - trippelt svensk!

