Håndball-EM: Lite frisk luft, «sjokoladebøter» og hjemme-kommentering på TV

Norges landslag i Danmark. Munnbind er obligatorisk for alle som er rundt spillerne, som denne flaggbæreren. Foto: Bo Amstrup

Det er lite som vitner om at den lille danske havnebyen skal arrangere håndball-EM.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kort om saken:

KOLDING: Temperaturen leker seg litt over null og det er typisk vintervær uten snø i Kolding. Færre mennesker enn normalt er utendørs. Byen har nesten 60.000 innbyggere, litt større enn Tønsberg. Her skal det arrangeres EM i håndball for kvinner.

Danskene er vanligvis ville etter denne idretten. Og dette er grunnene:

Men nå er befolkningen tvilende, ikke minst i byene Kolding og Herning, som deler på arrangementet.