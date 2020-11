Bok om Haalands oppvekst: – Han er litt undervurdert

Erling Braut Haalands egenskaper som målscorer er like unik som hans oppvekst som fotballspiller. Nå har gamletreneren i Bryne skrevet bok. Alf-Ingve Berntsen mener Europas beste spiller under 21 på enkelte områder er undervurdert.

HJEMME: Erling Braut Haaland hjemme i Jærhallen under oppveksten i Bryne. Foto: Bryne FK.

– «Golden Boy» viser hvilket inntrykk Erling har gjort på Fotball-Europa. En utrolig sesong har gjort Erling historisk. Det er nesten som vi må gni oss i øynene, når vi ser tidligere vinnere av prisen. At en gutt fra Bryne har nådd dette nivået viser at alt er mulig. Trenere og spillere rundt BFK G99, klubben, byen, ja hele jærregionen er stolte av «vår» Erling, sier Berntsen til VG.

Sammen med forfatteren Ørjan Zazzera Johansen har han gitt ut boken «Fotballprosjektet». Om hvordan Haaland om hvordan Bryne tok vare på både ham og hans 39 fotballkompiser – uansett kvalitet. Alle fortsatte med fotball juniortiden ut.

– Dette er ikke en biografi om Erling, men en bok om hele gjengen. Om hva vi gjorde for å få med flest mulig, holde på dem lengst mulig og hva vi i praksis gjorde for å få dem best mulig, forklarer Berntsen. Men er rask med å legge til:

– Det er jo Erling som genererer interessen.

Viking-trener Bjarne Berntsen bror ble kjent med den 5-årige Erling og sier han var den personen som utenom familien var tettest på Braut Haalands fotballoppvekst fra han var 10 til 15 år.

Borussia Dortmund stjernen har svart på Golden Boy-tittelen med seks mål mot Hertha Berlin og Brügge de siste dagene. I 2020 har Haaland scoret 39 mål på 36 kamper. Hverken Robert Lewandowski eller Cristiano Ronaldo kan matche målsnittet på 1,08 pr. kamp.

– Når Erling selv markerte utmerkelsen med fire mål samme kveld, viste det at gutten er totalt uredd og upåvirket av forventningspress, mener Berntsen.

Likevel synes ikke barndomstreneren at fotballspilleren Haaland alltid får nok kreditt for prestasjonene.

– Han er litt undervurdert fordi han er storvokst. Hvis du er en liten tekniker så får du skryt for hvor smart du er, sier Berntsen. Han påpeker også at Haaland omtrent alltid gjør ting enkelt og effektivt:

– Han scoret 24 mål i Champions League og Bundesliga den første sesongen. 19 av dem kom på ett touch. Da har du en smart fotballhjerne. Han er god på posisjonering, skaffer seg rom, har rett posisjon på kroppen og god timing. Folk sier det er “tap-in” og enkle mål. Men prøv å gjør det selv da.

196 SIDER: Dette er den nye boken om Erling Braut Haalands oppvekst som en del av Bryne G99.

Alf-Ingve Berntsen har blitt intervjuet av mange internasjonale medier det siste året. Han mener Erling Braut Haaland ville blitt en topp spiller også om han ikke hadde vokst opp i Brynes helt spesielle opplegg.

– Så har han selvsagt vært i et læringsmiljø her i Bryne i år som formet ham. Her har det vært god konkurranse både i trening og kamp. Erling ville ha blitt god uansett, men det er naivt å tro at kompisene ikke har betydd noe for utviklingen. Både du, jeg og Erling blir påvirket av omgivelsene. Det kan skje spennende ting om du er i et godt og profesjonelt miljø over tid, sier Berntsen.

– Han har alltid vært tydelig på at det har viktig å kose seg med det han holder på med. Men vi har jo ikke drevet mosjonsidrett. Vi hatt fem på landslag og 10 på kretslag. Bryne er ikke hovedgrunnen til at han ble god. Hovedgrunnen er Erling selv. Rett og slett. Men vi har hatt en viss betydning for hans utvikling, mener han.

Nå håper læreren Bryne videregående at mange setter seg inn i hans filosofi. Hans misjon er å få satt en stopper for det han kaller «ekskluderingstiltak» av unge spillere i en del breddeklubber.

– Boken handler om hvordan du kan skape gode og trygg læringsmiljø. Mange breddeklubber begynner å stramme til når spillerne er 13 år. Da er det topping og «nå skal vi lage den neste Messi». En del ungdommer har fotballen som sin ene ting, men da får de ikke lenger lov til å trene sammen med dine beste kompiser. Det kan være totalt ødeleggende for en ungdom. Vi prioriterte å holde dem samlet. Bryne er en liten plass og det sosiale betyr mye. Så får vi som fagfolk sørge for at det ikke ødelegger for dem som kan nå lengst, sier Alf-Ingve Berntsen.