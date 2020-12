Hele Newcastle-troppen i isolasjon etter smitteutbrudd

Newcastles førstelag er sendt i isolasjon etter et smitteutbrudd i klubben. Fredagens kamp mot Aston Villa i Premier League står i fare.

Hele Steve Bruces førstelag i Newcastle er satt i isolasjon. Foto: Daniel Leal-Olivas / AP / NTB

NTB

Det skriver The Guardian.

Fire spillere og en ansatt i støtteapparatet ble satt i isolasjon med smitte allerede søndag. Dermed ble hele førstelaget testet på nytt. Mandag ble de bedt om å gå i isolasjon.

Newcastle skal etter planen møte Aston Villa fredag. Dersom kampen flyttes, vil det bli den første koronautsatte Premier League-kampen siden forrige sesong ble gjenopptatt i juni.

I utgangspunktet er reglene for eventuelle utsettelser at laget ikke klarer å stille en førsteellever med tre innbyttere, ifølge The Guardian.

Lagets manager Steve Bruce uttalte etter 2-0-seieren mot Crystal at smittesituasjonen skapte bekymring.

– Vi prøver vårt beste på å kontrollere situasjonen. Vi prøver å være så forsiktige som mulig. Jeg er bekymret for ikke bare spillernes velferd, men også de ansatte. Jeg er litt nervøs, sa han ifølge TV 2.

Med ti kamper spilt ligger Newcastle på 13.-plass i Premier League etter fire seirer, to uavgjort og fire tap.