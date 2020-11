Nødlandslagets trener stolt, imponert – og trist

Leif Gunnar Smerud ledet Norges «nødlandslag» til en bragd da Østerrike bare så vidt greide å hale i land gruppeseieren med 1-1 i Wien.

Leif Gunnar Smerud er stolt og imponert over det «nødlandslaget» leverte mot Østerrike, men trist over at de fikk så kort tid sammen. Foto: EXPA/ Florian Schrötter / NTB

Norge ledet helt til fjerde overtidsminutt og manglet bare ett mål på å bli gruppevinner.

– Spillerne så muligheten og grep sjansen. De viste at de er gode fotballspillere, og det er mange her som er undervurdert. Jeg er veldig, veldig imponert over jobben de gjorde. Tross et sinnssykt utgangspunkt leverte de mot et sterkt østerriksk lag. Jeg er stolt, og det håper jeg spillerne også er, sa Smerud til TV 2.

Han sa at han også er trist, men ikke mest over at seieren glapp.

– At det ikke ble seier og ikke gruppeseier i nasjonsligaen får vi leve med. Spillerne leverte over forventning. Jeg sa til dem på kampmøtet at jeg er litt lei for at vi snart skal reise fra hverandre, for dette er en fantastisk gjeng. Jeg synes det er trist, sa han.

Jaget videre

Østerrike ville blitt gruppevinner også med 1-0 til Norge. Derfor satset Norge framover i jakt på ett mål til, selv om kreftene egentlig var i ferd med å ta slutt.

– Vi kunne ridd inn 1-0, men guttene ville jage et mål til, sa Smerud.

Norge hadde mange sjanser før ledermålet, men få etterpå. Fem innbyttere greide ikke å kompensere for de trøtte beina.

– Vi fikk «preppet» de 11 første litt bedre enn de som kom inn. Det var ikke så mange scenarioer vi rakk, så vi kom ikke så dypt inn på innbytterne, sa vikartreneren.

Banket på

Hvem av spillerne som banket hardt på A-landslagsdøra med sin innsats onsdag overlater han til Lars Lagerbäck.

– Det blir opp til Lars å vurdere, men jeg tenker at det var mange som leverte en god prestasjon og viste hva de kan. Og så vet vi at de som opprinnelig var tatt ut også er en fin gjeng, sa han til TV 2.

