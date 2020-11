Fem ting å ta med seg fra sesongåpningen

En veteran med ryggtrøbbel, unge gutter som vil ha et ord med i laget og Therese Johaug like suveren som før.

Hans Christer Holund vant søndagens 15 kilometer. Han er en av landslagsløperne som viste at han er i rute foran verdenscupstarten. Bak ser vi en som prøvde, men ikke klarte å kvalifisere seg til verdenscup. Niklas Dyrhaug står utenfor landslaget, og rennene på Beitostølen skulle være avgjørende. Foto: Terje Pedersen

BEITOSTØLEN/OSLO: Langrennssesongen er i gang. Og de interesserte har en rekke muligheter til å la diskusjonen om nasjonalsporten gå videre utover i uken.

1) Uttak

Det blir alltid støy rundt uttak etter den nasjonale åpningen. Allroundtrener Eirik Myhr Nossum og sprinttrener Arild Monsen har gjort det helt klart at de prioriterer landslagsløpere til den første verdenscuphelgen i Finland kommende helg. Men de får litt problemer med å forklare at de tar med landslagsløpere med middels prestasjoner foran unge, fremadstormende.

Samtidig er det slik at løpere utenfor landslag ofte prøver å få til en formtopp på Beitostølen. Løperne på landslag venter med å slippe opp slik at de er i form til det virkelige internasjonale alvoret starter. Derfor er det ofte en del merkelige resultater i sesongens første skirenn.

To løpere skal tas ut mandag til verdenscuplaget for menn. Kvinnetrener Ole Morten Iversen skal ta ut en løper til.

Fakta Verdenscuplaget Disse er allerede uttatt: Menn: Pål Golberg (Gol), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Håvard Taugbøl (Lillehammer), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn). To menn blir tatt ut mandag. Kvinner: Maiken Caspersen Falla (Strandbygda), Helene Marie Fossesholm (Eiker), Ragnhild Haga (Åsen), Therese Johaug (Nansen), Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes). En utøver blir tatt ut mandag. Les mer

2) Bredden

For de som ikke er helt på innsiden av norsk langrenn, kommer det alltid overraskelser i den nasjonale åpningen. Det er sikkert et sted mellom 50 og 100 norske herreløpere som går langrenn på heltid. Sesongåpningen på Beitostølen er i 2020 nok et bevis på at bredden i norsk langrenn er stor. Spesielt på herresiden. Plutselig var Jon Rolf Skamo Hope og Mikael Gunnulfsen kjente navn for de mange som fulgte langrenn på TV denne helgen. Begge to gikk seg inn i uttaksdiskusjonen.

Samtidig som det kom overraskelser, ovebeviste etablerte landslagsløpere som Johannes Høsflot Klæbo og Hans Christer Holund i helgen.

3) Suverene Johaug

Det var lite nytt på toppen i kvinneklassen. Therese Johaug vinner som hun vil, så lenge det er nasjonale konkurranser. Nærmest på lørdag var et talent utenom det vanlige, Helene Marie Fossesholm. Søndag var det Heidi Weng. Samtidig er det blitt litt tynnere bak Johaug. Ingvild Flugstad Østberg (startnekt) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (lagt opp) er borte denne vinteren. Det er først kommende helg vi får vite om Johaug er like suveren som før. Da får hun konkurranse fra svensker, finner og russere. Dersom hun ikke er det, kan det være at norsk langrenn har et problem med bredden bak eneren.

Martin Johnsrud Sundby skulle kvalifisere seg til verdenscup i åpningsrennet. Det endte med ryggtrøbbel og brutt løp. I verste fall kan karrieren være over. Foto: Richard Sagen, Adresseavisen

4) Sundby og Dyrhaug

To veteraner, Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug, ble vraket fra landslaget i vår. Men de to hadde ikke tenkt å gi seg. Som alle andre løpere utenfor landslaget kom den nasjonale åpningen til å være avgjørende for om de kunne kvalifisere seg til å gå verdenscup og VM. Svarene de fikk, var ikke gode. Sundby ble nummer 40 lørdag og brøt søndag med ulidelige smerter i ryggen. Dette er ryggtrøbbel som han har hatt de siste sesongene. Etter rennet søndag innser han at karrieren er over dersom han ikke får orden på ryggen.

Dyrhaug ble delvis tatt av vinden lørdag, og han gikk et middels løp søndag. Prestasjonen var langt unna verdenscupkvalitet.

5) Koronakonkurranse

Stadion på Beitostølen så i perioder ut som langrennssportens svar på NRKs «Maskorama». Det var i perioder satt spørsmålstegn ved om i det hele tatt var forsvarlig å arrangere langrennskonkurranser midt under en pandemi. Landslagslege Øystein Andersen er bekymret for at dersom en langrennsløper pådrar seg covid-19, kan han eller hun pådra seg senskader i lungene som kan være karrieretruende.

Det kunne se ut som om alle til stede på skistadion var forsiktige, holdt reglene og viste åpenbar frykt for at et virus skulle stjele overskrifter. Men det er først om en uke vi virkelig vet om alt gikk bra.