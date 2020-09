Håndballforbundet gir inntil én million kroner i støtte til Vipers

Norges Håndballforbund gir mesterligaklubbene Vipers og Elverum inntil én million kroner i koronastøtte.

Vipers får koronastøtte av håndballforbundet på grunn av spill i mesterligaen. Det samme får Elverum. Foto: Borut Zivulovic / NTB scanpix

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier til VG at pengene til de to klubbene ikke går utover annen aktivitet.

– Vi har en økonomi som gjør at vi kan bruke penger mer treffsikkert og utviklingsorientert, sier Lio og minner om at de under koronakrisen også har innført en ordning der klubbene på de øverste nivåene sparer sju millioner kroner i påmeldingsavgifter.

– Vi har også laget et fond på sju millioner for dem som sliter mest med lisensinnbetalinger og den type ting.

Støtten til de to klubbene er lagt opp slik at støtte fra norske myndigheter trekkes fra. I klubbene blir nyheten om pengestøtten svært godt mottatt.

Også andre norske lag som kan ta seg til spill i Europa kan få potensielt store ekstrautgifter, men Lio sier støtten til mesterligalagene ikke ekskluderer andre.

– Vi må til enhver tid vurdere situasjonen, sier håndballpresidenten.