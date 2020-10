Kronprinsparet delte ut kongepokal til Helle frå Bore surfeklubb: – Kjempegøy!

Kongepokalen for kvinner gjekk til Helle Løvseth frå Jæren Surf by Bore Surfeklubb. Foto: Anders Minge

Helle Løvseth frå Jæren Surf by Bore Surfeklubb fekk kongepokalen for kvinner, og Luca Nino Petersen-Guichard i frikøyringslaget fekk kongepokalen for menn.