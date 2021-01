Dette kan redde Vipers’ Champions League-sesong

Onsdag kveld ble nok en Vipers-kamp i Champions League utsatt, noe som gjør det vanskelig å få gjennomført gruppespillet. Nå har det europeiske håndballforbundet (EHF) laget en plan B.

Vipers-spillerne jubler her for seier mot Bucuresti i Aquarama. Neste uke planlegger de for to nye kamper i Champions League. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

KRISTIANSAND: – Jeg synes det er fornuftig å ha et forslag dersom ting skjærer seg, sier Gjekstad.

EHF har satt en frist for å bli ferdig med gruppespillet i Champions League til 14. februar. Derfor skulle Vipers fra og med lørdag spilt kamp hver tredje eller fjerde dag for å få gjennomført alle 14 kampene. Men lørdagens oppgjør mot Bietigheim er blitt utsatt grunnet korona-smittede spillere i den tyske troppen. Foreløpig har sørlendingene kun spilt seks kamper, mens andre lag i gruppa har spilt ti.

Nå har EHF kommet med et nytt forslag til hvordan gruppespillet i Champions League skal gjennomføres.

– Det skal holde hardt å bli ferdige med alle kampene i tide, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

Playoff

I utgangspunktet siktet Vipers seg inn på å bli topp to i gruppa si, og dermed sikre seg en plass i kvartfinalen. Med den alternative løsningen går alle 16 lagene videre til en playoff om kvartfinaleplassene. Den vil tre i kraft dersom én eller flere kamper ikke blir spilt innen fristen 14. februar.

I kamper som ikke blir gjennomført, vil EHF ta en beslutning om hvilket lag som vil få tildelt poengene, basert på hvilket grunnlag de ikke ble spilt.

– Per nå er det to lag som har kommet hit med smitte, så i de kampene bør vi få tildelt seirene. Vi bør derfor ligge godt an i poengberegningen, sier Vipers-treneren.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad synes det er bra at EHF har laget en plan B. Foto: Carina Johansen / NTB

Poengene lagene har tatt for spilte kamper pluss de de er tildelt av EHF, danner rangeringen i de to gruppene – og utgangspunktet for playoff-runden. Der vil vinneren i gruppe A møte det dårligste laget (nr. 8) i gruppe B, nr. 2 i gruppe A mot nr. 7 i gruppe B, osv. Lagene vil møtes hjemme og borte, og vinnerne vil gå til kvartfinalene.

– Jeg må bare understreke at det er EHFs største mål at flest kamper blir avgjort på banen, og at vi må avgjøre så lite som mulig, sier Thomas Schöenich, medieansvarlig i EHF.

Planlegger som normalt

Den siste uka har regjeringen satt en stopper for alle nasjonale kamper, noe som i første omgang varer ut januar. Nå ønsker Helsedirektoratet at det også blir stopp i internasjonale oppgjør. Det har foreløpig ikke regjeringen gjort vedtak om.

Derfor kan Vipers, ifølge Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund, planlegge for spill i den gjeveste europacupen.

– Vipers kan planlegge for Champions League som normalt. Siden håndballen ikke ble nevnt i uttalelsen fra regjeringen, så blir den ikke berørt i denne omgang, opplyser Langerud.

– Det var synd det som skjedde med kampen mot Bietigheim. Vipers har lagt opp til et vanvittig løp for å spille ferdig gruppespillet, men dessverre skar det seg i første kampen, fortsetter han.

Slik har det sett ut i Aquarama under Vipers-kampene denne sesongen. Neste uke, mot FTC og Metz, spilles kampene helt uten tilskuere. Foto: Terje Refsnes

Terje Marcussen, daglig leder i Vipers, forbereder seg på at de skal ta imot FTC fra Ungarn og franske Metz kommende uke.

– Vi forholder oss til protokollen, og at håndballen går som normalt. Derfor forventer vi at kampene neste uke spilles, men uten tilskuere, sier Marcussen.