Stolpeskudd i siste sekund holdt liv i Norges kvartfinaledrøm

Det ble dramatisk da Norge møtte Portugal i den første kampen av hovedrunden i Håndball-VM.

Bjarte Myrhol og Sander Sagosen kunne juble. Men seieren satt langt inne. Foto: Petr David Josek / POOL / AP

Portugal – Norge 28–29

Med kun sekunder igjen på klokken hang den norske kvartfinaledrømmen i en tynn tråd.

På resultattavlen sto det 28–29. Norge ledet med ett fattig mål, men portugiserne var i angrep. Så steg Rui Silva til værs og banket til. Klokken viste at det kun var ett sekund igjen av kampen.

Ballen smalt i stolpen. Og ut. Dermed kunne de norske spillerne brøle av glede, og ikke minst lettelse. Kvartfinaledrømmen i VM var reddet.

– Jeg sitter med en blandet følelse. Jeg synes vi er bra til tider, så går det litt i stå til tider. Men det er et bra lag vi møtte, sa landslagssjef Christian Berge til TV 3 etter kampen.

De norske spillerne jublet av full hals da det siste skuddet gikk i stolpen. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP

Avhengig av hjelp

Vinn eller forsvinn. Det var det brutale utgangspunktet de norske spillerne snakket om før møtet med Portugal i hovedrunden i VM. Tapet mot Frankrike i åpningskampen gjorde at Norge kom skjevt ut videre i mesterskapet.

Et uavgjortresultat ville gjort veien mot kvartfinalen mye vanskeligere.

Men likevel er fortsatt Norge avhengige av hjelp. Sannsynligvis vil Portugal og Frankrike vinne sine neste kamper mot henholdsvis Sveits og Island.

Om Norge så vinner sine kamper mot Algerie og Island, vil norsk kvartfinale være avhengig av hva som skjer i kampen mellom Frankrike og Portugal i deres siste kamp.

Det betyr at Norge høyst sannsynlig vil bli avhengig av fransk hjelp i den kampen.

– Nå skal vi tilbake på hotellet og pleie kropper i morgen, så er det en ny kamp om to dager som kommer til å bli tøff. Vi gir blaffen i alt annet, sa Sander Sagosen til TV 3 etter kampen.

Slik er tabellen i hovedrunden etter den første av tre runder:

Lag Målforskjell Poeng Frankrike +8 6 Norge +3 4 Portugal +8 4 Sveits -5 2 Island +11 2 Algerie -25 0

Noen timer før start innrømmet Harald Reinkind også at spillerne hadde funnet frem penn, ark og børstet av gamle mattekunnskaper.

– Det er fint å ha med seg at det beste i dag er å vinne med fem mål eller mer. Det må alle ha med seg, sa han.

Det viste seg derimot å bli vanskelig.

Fulgte hverandre tett

For på den andre siden sto altså Portugal. En nasjon som har sjarmert flere i håndballverdenen de siste årene med sitt utradisjonelle spill. Likevel mente de fleste eksperter at det skulle bli en grei seier til det norske mannskapet.

Men i den første omgangen viste portugiserne at de på langt nær hadde tenkt å selge seg billig til det norske mannskapet. Omgangen ble en jevn batalje der de norske spillerne til tider måtte tåle hard behandling.

I målprotokollen fulgte de to lagene hverandre nærmest som fluer. Men etter en portugisisk tominutter ett minutt før slutt, hugget Norge til.

To raske scoringer ga også en ledelse på to mål da lagene gikk inn til en kort hvil.

Det ble en tett og jevn batalje mot Portugal for Christian O’Sullivan og det norske mannskapet. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP

Slet med å dra ifra

Starten av den andre omgangen lignet på mye av det man fikk se i den første. Begge lagene scoret i hver sin ende.

Så dro Torbjørn Bergerud frem flere klasseredninger, og i den andre enden scoret Norge. Plutselig ledet Norge med fire mål.

– Man sitter med en følelse av at Norge er hakket hvassere enn Portugal her, mente TV 3-ekspert Kristian Kjelling.

Men så dro Norge på seg to tominutters utvisninger på rappen, og Portugal tettet gapet. Dermed var ledelsen femten minutter før slutt minsket til å kun være ett mål.

43-åring stengte målet

Så satte Portugal inn sin 43 år gamle reservemålvakt Humberto Gomes. Og han stengte buret totalt.

På de seks første skuddene, reddet han smått utrolige fem av skuddene.

Og selv om Bergerud gjorde sitt for å også stenge målet i den andre enden, måtte han slippe noen baller forbi seg.

Det gjorde at norsk ledelse ble snudd til portugisisk ledelse med bare syv minutter igjen på klokken. Portugisisk seier ville også høyst sannsynlig bety norsk exit fra mesterskapet.

Landslagssjef Christian Berge ble vitne til en høyst spennende kamp mellom Portugal og Norge. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP

Stolpen på Norges side

Så var det Portugal som skulle få kjenne på hvor vanskelig det er å spille med en mann mer. To utvisninger gjorde at Norge klarte å kjempe seg tilbake i ledelsen.

Og med kun to og et halvt minutt igjen var Norge oppe i en ledelse med to mål samtidig som Portugal hadde en mann utvist. Da så det endelig lyst ut igjen.

Men med ett minutt igjen var Gomes der igjen på et skudd fra Sagosen. Og Norge ledet kun med ett mål.

Dermed hadde Portugal ett angrep igjen i kampen. Og i siste sekund traff altså portugiserne stolpen. Dermed lever fortsatt den norske kvartfinale-drømmen.