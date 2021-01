Glenn Solbergs svenske håndballsuksess: – Opptatt av at vi har en gjeng som unner hverandre suksess

Sveriges norske landslagstrener omfavnes av svenskene. Fredag venter semifinale mot Frankrike for Glenn Solberg. Hvem skulle trodd det?

Glenn Solberg liker å sette seg selv i bakgrunnen. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kort om saken:

Norske Glenn Solberg leder Sverige i VM for første gang.

Laget har vunnet alle sine kamper hittil – og det er en uventet prestasjon.

Sverige-Frankrike spiller semifinale fredag klokken 17.30.

Solberg har stor suksess som sjef for et håndballag som har vunnet alle sine syv kamper i VM. Han overtok herrelandslaget på fulltid fra 1. januar 2020, og kan lede svenskene til den første VM-medaljen på 20 år.

Solberg vil ikke si så mye om seg selv, men forteller hvilke grep han har tatt:

– Jeg er opptatt av at vi har en gjeng som unner hverandre suksess. Slik var jeg alltid som spiller og trener. Jeg ønsker å ha med spillere som vil være her, sier 48-åringen.

Solberg har lagt vekt på å ta ut spillerne som passet inn i filosofien og hadde de rette holdningene.

– Og de som har de rette tankene, skal vi kjempe hardt for. Det er avgjørende for å skape en prestasjonskultur.

Han vil ha spillere som er ydmyke, nysgjerrige og hele tiden med et ønske om å bli bedre.

– Det handler om totalpakken, hva en spiler kan bidra med inn i laget.

Fakta Glenn Solberg Født: 8. februar 1972 Klubber: Reistad, Drammen, HSG Nordhorn, FC Barcelona, SG Flensburg Handewitt. Sivilstand. Kone, to barn. Bosatt: Lier Landskamper: 122 fra 1994 til 2008. 250 mål. Trenerkarriere: 2014–16, assistent på Norges herrelag, 2015–2019 St. Hallvards herrelag, 2020 Sverige landslag. Kontrakt går ut 2024. Les mer

Sterke resultater i VM. Glenn Solberg får mye av æren for det. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Solberg mener at Frankrike er den store favoritten i semifinalen, men han er imponert over hvordan hans eget lag har fremstått. Ikke minst ut fra forutsetningene:

Laget hadde kun fem treninger sammen før VM.

De i isolasjon, fordi en av spillerne pådro seg korona.

Mot Frankrike er målet å skape et godt og aggressivt forsvar, som igjen kan føre til mange kontringer. Det har vært formelen til nå.

Den svenske journalisten Johan Flinck i Aftonbladet forteller at landslaget har spilt seg inn i folks hjerter. Han opplever at Solberg har bidratt til et nytt liv i et landslag med en sterk forhistorie, men som har slitt i VM over mange år.

– Solberg har valgt en tydelig vei og vist stort mot, mener Flinck.

Han forteller at det svenskene omfavner, er at Solberg er inkluderende, ydmyk og har utstråling.

– Han prater lite om seg selv. For meg er han kjedelig, men folk synes han er sympatisk, sier Flinck.

Glenn Solberg har hatt armene i været mange ganger i løpet av dette mesterskapet. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Valgte utradisjonelt

Svenske Robert Hedin, trener for Nøtterøys herrelag og landslagstrener for USA, var med på det svenske landslaget i ti år fra 1988. Den gangen herjet trener Bengt Johansson og hans «Bengan boys». Titlene kom på rekke og rad.

– Sverige har vært med i toppen de siste årene også, som for meg er de åtte beste. Men de aldri lykkes med å vinne i VM. Derfor har laget slitt med kritikk for ikke å ha tatt gull, sølv eller bronse, sier Hedin som mener Solberg skal ha mye ros for at han har latt nye, mer ukjente spillere prøve seg.

Svensken er optimistisk til fortsettelsen:

– Den erfaringen som laget får i dette VM, er verdifullt. Men det vi vet, er at det blir enda verre å komme helt opp. Flere og flere nasjoner satser mer og mer i håndball, og jo større denne idretten blir, desto flere nasjoner vil satse. Det skal bli spennende å se hvordan laget klarer seg mot Frankrike.

Sverige-Frankrike kl. 17.30 fredag.