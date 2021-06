Bohinens «snuoperasjon»: – Boikott er ikke svaret på alt

TRONDHEIM/OSLO (VG) I 1995 nektet Lars Bohinen å spille landskamp mot Frankrike. Hadde han fått valget på ny, er han usikker på om han ville gjort det samme som den gang.

SKALP: Lars Bohinen ledet Sarpsborg til seier mot Rosenborg søndag.

Søndag bestemte nesten fem hundre delegater fra hele landet at norsk fotball ikke kommer til å boikotte fotball-VM i Qatar. Det tror Sarpsborg 08-trener Lars Bohinen er en riktig avgjørelse.

– Jeg tror det er den rette avgjørelsen. Jeg tror de har gjort en veldig grundig jobb. Så kan man kritisere prosessen, hva vet jeg, men utvalget har i hvert fall gjort en god jobb, og jeg syns det er en riktig avgjørelse. Sannsynligvis har vi kommet i en situasjon der vi ikke trenger å tenke så mye på det uansett, for det er ikke sikkert vi greier å kvalifisere oss, sier Bohinen til VG – etter å ha sikret en sterk 1–0-seier borte mot Rosenborg søndag kveld:

– Jeg var ganske sta

I 1995 valgte Bohinen å boikotte en treningskamp mot Frankrike. På grunn av Frankrikes prøvesprengning i Stillehavet følte han et behov for å markere et standpunkt. Med en klar oppfatning av at idrett og politikk hører sammen, sto han over privatkampen mot Frankrike 22. juli det året.

– For meg handler det om hva slags effekt man ønsker å ha. Jeg er ikke sikker på at jeg ville boikottet igjen om jeg hadde hatt valget på nytt, som i 1995. Man blir voksen, mer reflektert, og ser ting på andre måter. Da jeg var 25 år var jeg ganske sta, hadde skylapper, og så ikke saken fra alle sider. Det tror jeg er viktig. En boikott er ikke svaret på alt, det finnes andre muligheter til å påvirke, sier Bohinen.

Også Rosenborg-trener Åge Hareide mener norsk fotball har gjort riktig i å ikke gå for en boikott.

STØTTENDE: Åge Hareide, her i RBKs møte med Godset tidligere i måneden.

– Det tror jeg er riktig. Vi får overlate til andre instanser å legge press på Qatar. Vi må kanskje begynne med FIFA først og fremst, i forhold til hvilke arrangørland de velger. Vi må begynne der, tror jeg, sier Hareide til VG.

Støtter ikke boikott

Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen sier til VG at det var vært diskusjoner om en eventuell boikott også i Sarpsborg-garderoben.

SEIRET: Joachim Thomassen (til høyre) etter søndagens Sarpsborg-scoring på Lerkendal.

– Det har vært prat i garderoben om den biten. Det er ingen normalt oppegående mennesker som støtter det som har foregått i Qatar. Så er spørsmålet hvordan man kan påvirke mest mulig; er det gjennom boikott eller andre måter? Jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men jeg tenker at man ikke får så mye ut av en ren boikott, men at man bør ta i bruk andre muligheter. Det syns jeg det norske landslaget har gått i bresjen for på en god måte, sier han.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen sier følgende til VG om boikottavgjørelsen:

– Jeg har ikke så mye kommentar til det, jeg forholder meg til det tinget har vedtatt i dag. Jeg har mer tro på dialogen NFF driver med, og tror helt ærlig at ikke så mange hadde brydd seg om Norge vedtokk boikott, sier Ingebrigtsen til VG etter 1–3-tapet for Odd.