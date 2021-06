«Doffen» har ikke vunnet på to år. Nå går han for NM-gull på hjemme­bane: – Det er på tide

Kristoffer Halvorsen (25) er Kristiansands store hjemmehåp på NM-fellesstarten søndag.

Gimlekollen-spurteren Kristoffer Halvorsen (25) er blant kandidatene til å vinne søndagens NM-fellesstart i Kristiansand. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: – Det blir kjempestas å sykle NM på hjemmebane. Jeg har syklet opp bakken på Gimlekollen så mange ganger, så jeg kan ikke skylde på at jeg ikke kjenner løypa.

Det sier Kristoffer Halvorsen til Fædrelandsvennen.

Søndag er det duket for den siste etappen i NM i landeveissykling på Sørlandet. Torsdag kveld tok mandalitten Søren Wærenskjold sølv på tempo i Evje. Søndag står fellesstarten for tur.

Start- og målgang er ved Tresse i Kristiansand sentrum. Og det er Halvorsen som er det store håpet om det skal bli en norgesmester fra Sørlandet i Tresse.

– Jeg håper jo på å vinne, sier Uno-X-rytteren.

Spår spurtduell mot Kristoff

Han understreker likevel at laget kommer foran egen vinning. Uno-X stiller med hele 15 ryttere i NM, hvor flere enn Halvorsen har en sjanse til å ta etappeseier i Kristiansand.

– Vi har fire-fem ryttere vi kan sette opp i en god posisjon, avhengig av hvilket type løp det blir. Noen er tjent med å gå i brudd, mens andre er tjent med et samlet felt inn mot mål. Det blir moro uansett hva som skjer, sier Halvorsen.

Selv håper naturligvis spurteren fra Gimlekollen at det hele ender i en massespurt, hvor han da vil være blant de heteste seierskandidatene.

På spørsmål om hvilke ryttere han anser som sine sterkeste konkurrenter i en massespurt, svarer 25-åringen følgende:

– Alexander Kristoff. Det kan skje at jeg slår Kristoff i en spurt, jeg skal ikke gi fra meg den muligheten om jeg får den, sier «Doffen».

TV 2s sykkelekspert, Mads Kaggestad, tror også at etappeseieren kan avgjøres i en spurt mellom Kristoff og Halvorsen.

– Han har definitivt gode sjanser til å vinne. Doffen ser bra ut. Han kommer til å følge nøye med på hva Boasson Hagen og Kristoff finner på. Det opplagte er at Uno-X vil kjøre for Doffen, så får vi se hvordan etappen utvikler seg underveis. Han kan vinne i Kristiansand, han er jo sinnssykt motivert for det, sier Kaggestad.

«Doffen» møtte Fædrelandsvennen utenfor leiligheten sin på Oddemarka i Kristiansand mens han trente seg opp til søndagens NM-fellesstart på hjemmebane. Foto: Kjartan Bjelland

Har ikke vunnet på to år

Og om Halvorsen skal stikke av med seieren i NM-fellesstarten, vil det være en etterlengtet triumf for Kristiansand-spurteren.

I februar 2019 tok Halvorsen sin første proffseier etter å ha spurtet først i mål under siste etappe i det australske rittet Herald Sun Tour.

Og fire måneder senere vant han den siste etappen i Tour of Norway, da han slo spurtkanonene Cees Bol og Alexander Kristoff på mållinjen.

Men Uno-X-rytteren har ikke vunnet et sykkelløp siden.

– Jeg har ikke vunnet en etappe siden Tour of Norway. Det er jo en stund siden, så nå er det på tide å vinne, sier Halvorsen.

Slik så det ut da Halvorsen vant avslutningsetappen i Tour of Norway i 2019. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Siden overgangen fra WorldTour-laget EF Education First til norske Uno-X før sesongen, har Halvorsen funnet tilbake til gleden på sykkelsetet etter et vanskelig år preget av koronapandemien.

– Jeg er veldig glad for at jeg tok det valget, sier Halvorsen.

Og selv om kristiansanderen har gått lenge uten en seier, har han likevel vært nære på ved flere anledninger. I april var han millimetere unna seier på en etappe i Tyrkia rundt, da han ble slått på målstreken av den tidligere spurtkongen, Mark Cavendish.

– Jeg føler at jeg er ganske nærme en seier. Det handler om å være med og kjempe der oppe i toppen. Og hadde jeg fått kjørt litt flere løp den siste tiden, kunne seieren ha kommet, sier Halvorsen, som nå er i god form inn mot søndagens fellesstart.

– Slik formen er i dag, har jeg muligheten til å være helt der oppe og kjempe om å vinne på søndag, legger 25-åringen til.

– Slik formen er i dag, har jeg muligheten til å være helt der oppe og kjempe om å vinne på søndag, sier Halvorsen til Fædrelandsvennen. Foto: Kjartan Bjelland