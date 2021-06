Start gikk på flaut tap mot Ull/Kisa. Tidenes dårligste sesongstart.

Start-laget, ledet av vikartrenere, ble nedkjempet, fraløpt og kontret i senk av Ull/Kisa. Nå er klubben på et historisk bunn-nivå.

Start-Ull/Kisa 1–3: Start har aldri hatt en dårligere sesongstart. Den svake åpningen på nivå to i 1964 er tangert etter 1–3-tap mot Ull/Kisa fredag.

– Vi åpner begge omgangene bra, men så skjer det som har skjedd så ofte i år, lufta går ut av oss når vi ikke får uttelling i de gode periodene. Jeg synes vi blir for avventende i presset, og da klarer vi ikke å stresse dem nok, sier Start-kaptein Kristoffer Tønnessen til Fædrelandsvennen etter kampen.

Etter en uke der mye av fokuset har vært på trenerspørsmålet, gikk et tamt Start-lag på en blemme hjemme mot Ull-Kisa, som i likhet med Start stilte med vikarierende trener på benken. Men for Alexander Øren, Erik «Myggen» Mykland og Adolfo Rodriguez ble trenerdebuten på toppnivå ingen god opplevelse.

– Vi presset ikke i riktige øyeblikk, og da vi mistet ballen brukte de rommet bak oss. Trenerne som kom inn har gjort en god jobb og forberedte oss bra til denne kampen, men vi leverte ikke godt nok, forteller en skuffet Mohamed El Makrini.

Ull/Kisa-spillerne jubler etter 1–0 scoringen mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder

Tamt Start-lag

Start åpnet kampen bra. Ull/Kisa hadde knapt ballen de første minuttene.

I underkant av 40 sekunder tok det før Adeleke Akinyemi klinket ballen i stolpen på halv volley.

Ull-Kisa tok etterhvert over initiativet i kampen. De hadde en stor dobbeltsjanse etter 16 minutter. Først reddet Deumeland strålende på en Sørløkk-heading, før Magnus Knudsen var nær da han skjøt via en Start-spiller. Ballen trillet like utenfor stolpen.

Henrik Robstad fikk en ok sjanse, som han blåste over midtveis i omgangen, men bortelaget var farligst. Henning Andresen og Stian Ringstad brant hver sin gode sjanse for bortelaget, og Ull/Kisa kom stadig på farlige overganger mot et tamt Start-lag.

De fikk etterhvert uttelling. På sin femte scoring tuppet Steffen Jensen ballen i åpent mål etter at Deumeland gikk ut og bommet på ballen.

Bortelaget var nær ved å doble ledelsen rett før pause, men Robstad reddet på streken etter en ny farlig Kisa-dødball.

Straffet på kontringer

Andre omgang startet akkurat som den første - med stolpetreff fra Akinyemi. Et godt innlegg fra Mikael Ugland burde vært headet i nettet, men traff tverrliggeren.

Så straffet Ull/Kisa vertene på en ny god kontring. Andresen løp fra El Makrini på høyresiden. Mikkel Rakneberg fikk stå helt alene foran mål, og plasserte ballen til side for Deumeland.

Start slet med å skape sjanser, og bortelaget var en lang periode nærmere å øke ledelsen enn hjemmelaget var redusering.

Start fikk allikevel et trøstemål. Debutant Preben Hille reduserte med et flott skudd rett før fulltid. Start fikk satt et visst trøkk på bortelaget på overtid, men Ull/Kisa og Henning Andresen kontret inn 3–1 fem minutter på overtid, etter at Jonas Deumeland var oppe på en corner.

– Jeg var litt overrasket over at jeg fikk spille såpass mye, men for min egen del var det kjempegøy. Det var bare å skyte og håpe på det beste. Mange følelser som gikk gjennom kroppen min da den gikk i mål, sier målscorer Hille, som leverte et friskt innhopp fra benken.

Mye penger i botkassen

Borteseieren betyr 100.000 kroner i botkassen til Jessheim-lagets spillere. En av klubbens sponsorer må punge ut fordi han ville motivere spillerne etter den siste ukas trenerdrama mellom klubbene.

– Det har vært en turbulent uke, med mange skuffelser for vår del. Det ble ekstra rammer rundt denne kampen, men det drypper litt ekstra i botkassa vår nå, så det er meget bra, sier Ull/Kisa-kaptein Christian Aas til Fædrelandsvennen.

Starts neste kamp er borte mot Grorud kommende tirsdag, etter alt og dømme med med Stian Tjelmeland som nyansatt Start-trener.