Åsane-tap mot bunnlag: – Det er det enkleste i fotball, men selv det får vi ikke til

Null poeng og sesongens andre tap for Åsane.

Morten Røssland måtte se langt etter svarene på hvorfor Åsane leverte så svakt som de gjorde mot Strømmen fredag kveld. Foto: Stian Kristoffer Sande

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Jeg er svært overrasket over at vi var så tamme i dag, sa Åsane-trener Morten Røssland til BT etter at laget hans hadde gått på årets andre tap.

Før dagens kamp sto Strømmen uten seier, med to fattige poeng.

– Vi gjorde Strømmen gode fordi vi slurvet så inni hampen. Det var ingen respons, og selv om vi hadde en god plan også etter at vi havnet under, så evnet vi ikke engang å slå en ball fra keeper til stopper til keeper og opp i banen, sa Røssland.

– Det er det enkleste i fotball, men selv det får vi ikke til.

Håkon Lorentzen og Åsane gikk målløse av banen for første gang i årets førstedivisjon da det ble 0–1 mot Strømmen fredag kveld. Foto: Stian Kristoffer Sande

Fakta Strømmen – Åsane 1–0 (1–0) OBOS-ligaen, 6. serierunde, Strømmen stadion. Mål: 1–0 Youssef Chaib (33.). Gule kort: Ryan Doghman, Åsane. Åsane (4–2–3-1): Mark Fabricius Jensen – Erlend Hellevik Larsen, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen (Martin Ueland 76.), Ryan Doghman – Simen Helleland Lassen, Tomas Kristoffersen (Didrik Bjørnstad Fredriksen 70.) – Stian Bogetveit Nygard, Håkon Holmefjord Lorentzen, Joel Mugisha (Senai Eyob Hagos 62.) – Geir André Herrem (Bjarte Haugsdal 62.). Les mer

Etter å ha imponert stort innledningsvis i årets OBOS-sesong ble altså høytflygende Åsane brutalt satt ned på jorden igjen av et, frem til da, seiersløst Strømmen.

Men Røssland avviser at de undervurderte motstanderen.

– Vi visste at det ville bli en tøff kamp, men vi følte oss godt forberedt. Strømmen spilte som forventet, så hvorfor vi presterte som vi gjorde, vet jeg ikke. Dette er uten tvil den kampen vi har minst fortjent å ta med poeng så langt i år.

Følelsen av å ha levert en trå prestasjon deles også av spillerne:

– Strømmen er et godt OBOS-lag som gjorde det vanskelig for oss, men det er jevnt over for dårlig av oss, sa Håkon Lorentzen, som ikke fikk til stort på Strømmen stadion denne milde junikvelden.

– Vi glimtet tidvis til med noen OK kombinasjoner, men ellers var det lite vi fikk til. Det var skikkelig tamt, rett og slett, sier han videre.

Åsanes rekordrekke med seiere ble stanset brått av tabelljumbo Strømmen. Men verken trener Morten Røssland (til venstre) eller spillere har en forklaring på hva som gikk galt.

Strømmen trykket på fra start, og fikk uttelling etter en halv time. Youssef Chaib viste Ryan Dogham pølsebuen, og fikk dermed fri vei mot mål. Han skar innover og sendte av gårde en rakett av et skudd, helt utakbart for Mark Jensen.

Åsane var et betraktelig mer påskrudd i andre omgang, men det resulterte aldri i noe særlig vedvarende press mot Strømmen.

I stedet var det hjemmelaget som overtok kommandoen igjen. Mot slutten av kampen var Strømmen langt nærmere 2–0 enn Åsane var 1–1.

Oransjetrøyenes drøm om å revansjere det sure 1-4-tapet sist lagene møttes forble en fjern fantasi, og det var fullt fortjent at alle poengene ble igjen på Romerike.

Stian Nygard forsøkte seg med et par langskudd mot Strømmen, men ingen endte med nettkjenning.

Graver seg ikke ned

Før oppgjøret mot Strømmen sto Åsane med fire seiere på rad, hvilket er ny rekord for klubben på det nest øverste nivået. Men selv om rekordrekken røk og prestasjonen var dårlig, ville ikke spillerne grave seg ned før det kommende oppgjøret mot Sandnes Ulf.

– Vi trenger ikke svartmale noe som helst bare fordi vi har tapt en fotballkamp. Det er tidlig i sesongen enda, og vi har hatt et godt grep om Sandnes Ulf tidligere, så den kampen ser vi frem mot, sier Lorentzen.

Hans offensive kollega Stian Nygard er enig:

– I dag var vi dårlige til å kommunisere og vi trillet ikke ball hurtig nok. Når vi gjør det mot Strømmen, et av de gjerrigste lagene i ligaen, da gjør vi det samtidig vanskelig for oss selv. Når det er sagt, vi har hatt fire gode kamper før denne, så vi må bare bygge videre på de gode erfaringene, sier han.

Tabellsituasjonen ser de derimot ingen grunn til å bry seg om.

– Vi tenker ikke på det i det hele tatt, men vi vil jo selvfølgelig forbedre oss fra i fjor. Vi vet at motstanderne i ligaen er mer bevisst på hvordan vi spiller, så vi må være ekstra skjerpet i år og få flere strenger å spille på, avslutter Lorentzen.

Tapet mot Strømmen betyr at Åsane forblir stående med 12 poeng. Rekken med seiere på rad stoppet dermed på fire kamper, noe som likevel er rekord for Åsanes del på det nest øverste nivået.

Neste kamp for åsabuene spilles allerede kommende tirsdag.

Da er det Sandnes Ulf som gjester Myrdal. Den kampen kan spilles med inntil 500 mennesker på tribunen, som følge av fredagens oppmykning i de nasjonale koronareglene.