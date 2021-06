Åsanes rekordrekke røk mot tabelljumbo

Null poeng og sesongens andre tap for Åsane.

Håkon Lorentzen og Åsane gikk målløse av banen for første gang i årets førstedivisjon da det ble 0–1 mot Strømmen fredag kveld. Foto: Stian Kristoffer Sande

Publisert:

Etter å ha imponert stort innledningsvis i årets sesong ble Åsane fredag brutalt sendt ned på jorden igjen av et frem til da seiersløst Strømmen.

Tabellen før kampstart tilsa at det var et topp-mot-bunnoppgjør publikum på Strømmen stadion hadde i vente. Likevel var det hjemmelaget, som kun sto med to fattige poeng før runden, som viste seg giftigst ut fra startblokkene.

Allerede tre minutter inn i kampen fyrte Strømmen av gårde en ekkel markkryper med retning mot mål, men en våken Mark Jensen i gjestenes bur forhindret tidlig baklengs.

Simen Lassen (på ball) og bortelaget Åsane leverte en skuffende kamp. Foto: Stian Kristoffer Sande

Selv om oransjetrøyene slet med å spille seg inn i kampen, var de ikke helt ufarlige. Forsvarsmakkerne Ryan Doghman og Eirik Wollen Steen hadde hver sin gode mulighet til å føre Åsane opp i ledelsen, men det manglet på henholdsvis presisjon og centimetere.

Utover omgangen trykte Strømmen stadig mer på, og etter halvtimen spilt maktet ikke Åsane lenger å stå imot. Nevnte Doghman ble fintet ut på sin venstreside, og dermed fikk Strømmens Youssef Chaib fri vei mot mål. Han skar innover og sendte av gårde en rakett av et skudd, helt utakbart for Jensen.

Dermed sto det 1–0 til Strømmen, som også var stillingen da lagene gikk inn til pause.

Det er godt mulig trener Morten Røssland serverte en heftig «hårføner» som del av pausemenyen, for det var det var et betraktelig mer påskrudd Åsane som spilte ball ute på kunstgresset i andre omgang.

Åsanes Erlend Hellevik Larsen. Foto: Stian Kristoffer Sande

De tok umiddelbart over initiativet i kampen, men slet med å spille seg til de helt store sjansene. Stian Nygard var nær da han fikk tid og rom like utenfor 16-meteren etter kvarteret spilt, men skuddet gikk like over tverrligger.

Noe bedre gikk det ikke med de andre spede forsøkene på avslutninger fra Åsane. Strømmen sto godt imot, og etter hvert som klokken tikket mot full tid ble det klart at drømmen om å revansjere det sure 1-4-tapet sist lagene møttes, forble en fjern fantasi.

Mot slutten var det faktisk Strømmen som var nærmest scoring, og det ved flere anledninger, så det var absolutt ikke ufortjent at poengene ble igjen på Romerike.

Tapet mot Strømmen betyr at Åsane forblir stående med 12 poeng. Rekken med seiere på rad stoppet dermed på fire kamper, noe som likevel er rekord for Åsanes del på det nest øverste nivået.

De innehar fortsatt 2.-plassen på tabellen, men det kan endre seg om HamKam slår Fredrikstad senere fredag kveld. Neste kamp for åsabuene spilles tirsdag 22. juni.

Da er det Sandnes Ulf som gjester Myrdal. Den kampen kan spilles med inntil 500 mennesker på tribunen, som følge av fredagens oppmykning i de nasjonale koronareglene.

Fakta Strømmen – Åsane 1–0 (1–0) OBOS-ligaen, 6. serierunde, Strømmen stadion. Mål: 1–0 Youssef Chaib (33.). Gule kort: Ryan Doghman, Åsane. Åsane (4–2–3-1): Mark Fabricius Jensen – Erlend Hellevik Larsen, Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen (Martin Ueland 76.), Ryan Doghman – Simen Helleland Lassen, Tomas Kristoffersen (Didrik Bjørnstad Fredriksen 70.) – Stian Bogetveit Nygard, Håkon Holmefjord Lorentzen, Joel Mugisha (Senai Eyob Hagos 62.) – Geir André Herrem (Bjarte Haugsdal 62.). Les mer