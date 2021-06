AaFK spilte uavgjort mot serielederen etter sjansesløseri

Til tross for at AaFK hadde ledelsen to ganger, og skapte klart flest sjanser i kampen spilte de uavgjort hjemme mot serieleder Fredrikstad.

SKUFFET: Erlend Segberg og de andre AaFK-spillerne var klart skuffet etter å ha sluppet inn 2–2. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lørdag kveld tok AaFK i mot serielederne i OBOS-ligaen, Fredrikstad, til et svært viktig oppgjør. Bortelaget kunne med seier øke avstanden ned til AaFK til ni poeng allerede etter seks serierunder. Det endte derimot med poengdeling mellom laga.

Tidlig i kampen skapte hjemmelaget noen farligheter, og AaFK-spiss Sigurd Haugen ropte ved to anledninger på straffespark, uten at dommeren var enig med 23-åringen. Haugen var derimot frempå flere ganger, og etter 26 minutter sendte han hjemmelaget i føringen med en god heading på en corner slått av Simen Bolkan Nordli.

JUBEL: Sigurd Haugen jubler her sammen med sine lagkamerater over å ha tatt ledelsen 1–0 hjemme mot Fredrikstad. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Les også AaFK-spilleren har alltid fått beskjed om å roe seg ned: – Jeg må være litt småforbanna og aggressiv

AaFKs ledelse varte derimot ikke lenge, for bare seks minutter etter Haugens 1–0-scoring laget AaFK-debutanten David Fällman straffespark etter en noe klønete involvering. Svensken prøvde å klarere ballen, men endte opp med å røre ballen med hånda, og hoveddommer Magnus Nicolai Koløy var sikker i sin sak og pekte umiddelbart på straffemerket. Thomas Drage tok straffesparket for Fredrikstad og satte ballen til høyre for AaFK-keeper Michael Lansing, og selv om amerikaneren var på ballen klarte han ikke å hindre den i å gå i mål.

UTLIGNING: Fredrikstads Thomas Drage utlignet til 1–1 på straffesparket, til tross for at AaFK-keeper Michael Lansing fikk en hånd på ballen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Kort tid før pause slo Erlend Segberg en strøken langpasning i retning David Olafsson, som startet sin første kamp for sesongen. Islendingen tok vare på muligheten han fikk av AaFK-trener Lars Arne Nilsen og slo ballen hardt på tvers av 16-meteren og sørget for en enkel avslutning for Kristoffer Ødemarksbakken som sendte hjemmelaget i ledelsen. Lagene gikk til pause på stillingen 2–1 til AaFK.

KLEM: David Olafsson får en god klem av Sigurd Haugen etter den flotte assisten islendingen slo til Kristoffer Ødemarksbakken i forkant av 2–2-scoringen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Les også AaFK-spilleren har vært benkesliter i hele år, men nå kan han få sjansen

Etter pause tok AaFK enda mer over spillet og stresset FFK i det de prøvde å spille seg ut av forsvar, som førte til at bortelaget rotet vekk ballen i farlig område ved flere anledninger. Tangotrøyene fikk mange overganger, men likevel ingen uttelling. Både Sigurd Haugen, Niklas Castro og Simen Bolkan Nordli rotet vekk gode sjanser for hjemmelaget til å øke til 3–1.

Etter 75 minutter smalt det derimot på andre siden av banen da Taofeek Ismaheel fyrte av et skudd fra 16 meter, AaFKs målvakt fikk slått ballen i tverrliggeren, men på returen var det FFKs Nicolay Solberg som var først og sørget for 2–2 i mot spillets gang, og det ble også sluttresultatet.