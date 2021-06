Ga seg etter dopingskandalen. Nå skal han hjelpe vraket trønder

Trond Nystad leies inn som konsulent for å hjelpe Didrik Tønseth ut av problemene.

Trond Nystad har vært landslagstrener i Sveits, Norge og Østerrike. Nå skal han hjelpe Didrik Tønseth. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Jeg leies inn for å prate «sjit». Det er stort sett det jeg gjør.

Trond Nystad ler i telefonen fra Ramsau i Østerrike. Der bor han sammen med kona Claudia og deres to barn.

Under Seefeld-VM i 2019 trakk Nystad seg fra landslagsjobben i det østerrikske skiforbundet. Langrennsløperne Max Hauke og Dominik Baldauf ble tatt for bloddoping, noe nordmannen tok sterk avstand fra.

Siden har han jobbet som konsulent i Mellom-Europa. Han har hjulpet enkeltutøvere, klubber og landslag, både innen langrenn, kombinert og skiskyting.

Nå blir han mentor for Didrik Tønseth.

– Det er snakk om en rådgivende funksjon. Jeg skal bistå med innspill på trening, teknikk, evaluering og viktig avgjørelser. Didrik er sin egen trener, men han trenger en mentor å sparre med. Det blir min oppgave. En utøver må ha sine egne meninger, samtidig må de utfordres. Det handler om å minimalisere sjansen for å gjøre feil. De aller beste i toppidretten er de som gjør færrest feil, sier Nystad om rollen i Tønseths nye team.

Nystad opplyser at han ikke vil være mye til stede i Trondheim den nærmeste tiden på grunn av karantenereglene for innreise i Norge.

– Kommunikasjonen vil foregå digitalt og på telefon, men det er mulig jeg blir med på noen høydesamlinger i Mellom-Europa, sier han.

Didrik Tønseth mistet landslagsplassen i vår etter å ha lagt bak seg nok en skuffende sesong. Her fra norgescuphelga på Lygna i januar, der han ikke fikk det til å stemme. Foto: Richard Sagen

Har holdt kontakten

Nystad var norsk landslagstrener i Tønseths første sesong på landslaget. Siden har de holdt kontakten.

– Det er ikke sånn at vi ringes daglig, men vi har pratet jevnlig sammen. Didrik er en dedikert og lidenskapelig utøver med et utrolig talent. Slike vokser ikke på trær. Det blir ekstremt artig å se hva vi kan hjelpe ham med. Nå har han vært på et sidespor og slitt i lengre tid. Vi skal hjelpe ham med å komme seg tilbake der han var før trøbbelet begynte. Målet er å kvalifisere seg til OL. Klarer han det, går vi for en OL-medalje.

– Men først må kroppen hans tåle trening. Deretter handler det om å legge ned den jobben som kreves for å være en medaljekandidat for Norge i Beijing-OL.

– Mange små feil

De siste to sesongen har Tønseth slitt med å prestere i skisporet. I vår mistet han landslagsplassen.

– Hadde det bare vært så lett at man kunne sette fingeren på ett punkt… Da hadde løsningen vært enkel. Men dette handler nok om mange små feil som er gjort. Han har nok blitt for ivrig i enkelte perioder. Det har gått litt fort i svingene. I perioder har han trent for hardt, og kroppen har ikke respondert på en fornuftig måte. Det er ikke lett å peke på én årsak i Didriks tilfelle. Her ser vi summen av mange små feil, sier Nystad.

– Noe av det vanskeligste en utøver gjør, er å ta seg fridager.

Har vært for tøff med seg selv

Nystad og Tønseth har analysert treningsarbeidet og testresultatene fra det siste halvannet året.

– Det vi ser, er at han har blitt for ivrig. Selv om det kjennes bra ut en periode, betyr ikke det at stigen går til himmelen. Av og til vil man støte på problemer, og da må man ikke ignorere dem. Gjør man det, vil man til slutt få trøbbel og stagnere. Didrik har nok trent for mye i perioder og vært for tøff med seg selv, sier 50-åringen.

NTNU-professor Øyvind Sandbakk er veilederen til masterstudent Einar Moxnes. Studenten skal skrive en masteroppgave om Didrik Tønseth, og vil dermed bli en del av hans team. Foto: Anne-Marit Dahl

De siste årene har ikke Nystad vært mye i det norske mediebildet. Tønseths nye mentor hevder han ikke har merket noe til at folk ugleser ham etter dopingskandalen i Seefeld.

– Overhodet ikke. De som kjenner meg, vet at jeg mener idrett skal være rettferdig. Jeg har ikke merket noe til at folk ugleser meg. Siden dopingsaken har jeg holdt det gående i idretten. Nå er jeg så privilegert at jeg kan få velge hvilke utøvere jeg vil jobbe med. Og alle jeg nå velger, er folk jeg stoler på. Da handler det om lidenskap og gode etiske verdier.

I tillegg vil masterstudent Einar Moxnes ved NTNU være med som en del av Tønseths nye team. Professor Øyvind Sandbakk er Moxnes’ veileder, og vil også ha en finger med i spillet.

Tirsdag formiddag vil Tønseth presentere sitt team på et pressetreff i Granåsen for noen utvalgte medier.