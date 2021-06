Avslører ukjent klausul i TIL-kontrakten

Fotball er en resultatbusiness. Det gjenspeiles også i kontrakten Gaute Helstrup har med TIL.

I GODT HUMØR: Gaute Helstrup er tilbake på jobb etter noen feriedager sørpå. Foto: Øyvind Sivertsen

iTromsø møter en solbrun TIL-trener til intervju på Alfheim. Den lille ferien fra Eliteserien har Helstrup brukt på familiehytta på Hvaler i Østfold. Der har han fått koblet litt av, men samtidig tenkt en god del fotball.

– Det er sikkert mange yrker der det er mye av det samme: Det ligger og surrer litt i bakhodet. Det som er godt, er å få et lite avbrekk i hverdagen. For oss var dette en mulighet til å få litt fri. Men å koble helt av på så kort tid – det klarer jeg ikke, forteller Helstrup over en kaffekopp med iTromsø.

TIL står med fem poeng etter seks kamper i Eliteserien. Etter en OK start, kom to hjemmetap på rad. Mot Sandefjord og Sarpsborg.

Helstrup snakker om ting som han er fornøyd med i spillet og ting som ikke er bra. Presspillet er én ting han er tilfreds med.

– Vi har kommet til veldig mange gunstige situasjoner, kanskje spesielt i Viking-kampen. Vi kom til noen sjanser og hadde potensial til å skape mye mer, sier krokelvdalingen.

Han peker på at «Gutan» i snitt har færrest avslutninger imot av samtlige lag.

– Det er veldig bra, men så er det jo noen avgjørende situasjoner som ikke er bra. På baklengsmålene ser du at det er for lang avstand mellom de som avslutter til en TIL-spiller. Selv om det er nok folk der. Det er konkrete ting som vi skal klare å jobbe med, sier han.

Berge plassen = Ny kontrakt

Vi vil også vite litt om hva han tenker om kontrakten sin – som det bare er et drøyt halvår igjen av.

– Vi har en avtale som fornyes hvis vi spiller eliteseriefotball til neste år. Da forlenges avtalen med ett år, forteller Helstrup.

Dette er en hittil ukjent kontraktsklausul for offentligheten.

– Det er kjent her i klubben, men jeg tror ikke det har vært noe i media om det, sier Helstrup.

Og fortsetter:

– Men jeg har et veldig avslappet forhold til dette. Jeg tenker som så: Hvis vi ikke blir bedre, så er det godt for alle med forandring. Da er det godt for meg og for klubben. Hvis vi blir bedre, er det ganske logisk at jeg har lyst å bli med videre og at klubben har lyst å ha meg her. Det er sånn fotballen er: Presterer vi ikke over tid, så er det naturlig at de ser etter noe annet, fortsetter han.

Krav til seg selv og klubben

Det er ekstremt tidlig å snakke om tabell etter bare seks seriekamper, men på spørsmål fra iTromsø utelukker ikke Helstrup helt at han ønsker å fortsette, dersom det skulle bli nedrykk denne sesongen.

– Alt er mulig. Det er ikke sikkert at ting er avhengig av stang inn eller stang ut og enkeltresultater. På generelt grunnlag: Går ting bedre og/eller at man ser det kommer til å gå bedre og få en stigning – da vil det være naturlig å jobbe videre, sier Helstrup.

Men, sier han, det gjelder også andre veien.

– Jeg har ambisjoner og vil gjøre det bra. Jeg er heldig og privilegert som får jobbe i et godt miljø, en fin klubb og i min by. Hvis jeg ser at vi ikke tar steg, så har også jeg lyst å gjøre noe annet, sier Helstrup.

– Det går på fasiliteter, rammer og alt sammen. Jeg synes vi har gjort mye bra på klubbnivå, forteller han.

Han mener det er avgjørende at TIL utvikler seg på spillerlogistikk, jobber strategisk med å få på plass en ny storhall og at det skal være et sterkt støtteapparat rundt laget.

– Det er flere ting jeg synes har gått i riktig retning her. For at jeg skal gå «all inn» – som jeg gjør – så trenger jeg også å se at det er nok samsvar mellom det som skjer og det jeg tror vi må få til i klubben for å utvikle oss.

Det er helt tydelig at TILs treningsfasiliteter, spesielt vinterstid, er noe som opptar han ekstremt mye.

– Jeg har naturlig nok et veldig «Tromsø-hjerte» – for TIL, men også for alle andre gutter og jenter som spiller fotball her. Jeg synes fasilitetene i byen kunne vært bedre. Vi hadde det store løftet på 1980-tallet. Skarphallen var det beste som var. Nå er det definitivt ikke det, slår han fast.

Lever fint med ettårsavtale

– Det er slike ting jeg brenner for – og mange andre her også: Å skape best mulig rammer for gutter og jenter til å drive toppfotball og på alle nivå. Å lage et grunnlag for å ha toppfotball i byen over flere år, det må vi få til. Hvis ikke, så har jeg også lyst til å søke nye utfordringer. Men slik det er nå, så synes jeg at det jobbes bra. Jeg håper at vi klarer å forbedre rammene for hele TIL, men også for Tromsø-fotballen.

– Men du er jo en planlegger, strateg og en langsiktig trener. Hvordan opplever du da å jobbe med ettårsavtaler?

– Det er fordeler og ulemper med alle ting. Der vi er nå, synes jeg det er en fin greie. Vi har en del utfordringer og en del muligheter i klubben. Hvis vi klarer å få dette til å gå i riktig retning, vil det være naturlig å jobbe videre. Perspektivet ut sesongen og pluss ett år, hvis vi spiller eliteseriefotball neste år, tror jeg er fint for min del og for klubben. Får vi ytterligere progresjon, så vil vi helt sikkert jobbe videre i lag også, sier Helstrup.

TIL-STYRELEDER: Stig Bjørklund på tribunen under kampen mot Sarpsborg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB

Styreleder i TIL, Stig Bjørklund, bekrefter kontraktklausulen de har med Helstrup.

– Poenget er at vi ønsker et langvarig samarbeid med Gaute. På den andre siden er det jo slik, på rent erfaringsgrunnlag, at vi har brukt store beløp tidligere på å si opp trenere. I flere sammenhenger har vi uttalt at vi har troen på dette prosjektet. Og hvis vi beholder vår status som eliteserielag, er det fair og naturlig at avtalen forlenges, sier Bjørklund.

– Vil Helstrup i så fall få bedre lønnsvilkår?

– Det blir en forhandlingssak. Det ligger i avtalen at det blir på samme vilkår, svarer TIL-lederen.