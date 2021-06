Norsk sykkellag søker om WorldTour-lisens. Kan åpne for sørlendinger i Tour de France

Det norske sykkellaget Uno-X vil søke til UCI om å få WorldTour-lisens til 2023-sesongen. Laget håper også på invitasjon til Tour de France i 2022.

Kristoffer Halvorsen (t.h.) og Søren Wærenskjold (t.h. i bakgrunnen) sykler begge for Uno-X, som håper å få innvilget WorldTour-lisens til 2023-sesongen. Foto: Mario Stiehl

Det var allerede kjent at kvinnelaget til Uno-X ville søke om WorldTour-lisens fra 2022-sesongen, og fredag morgen bekrefter Uno-X i en pressemelding at også mennene vil søke om WorldTour-lisens til sesongen etter.

– WorldTour-lisens for både kvinne- og herrelaget vil skape norsk og dansk idrettshistorie og enda mer oppmerksomhet og begeistring for sykkel, sier Jens Haugland, daglig leder i Uno-X Norge og Uno-X Sykkel.

Nye sørlendinger i Tour de France?

Om lisensen blir innvilget, vil det norske laget være garantert plass i verdens største sykkelritt. Det inneholder blant annet Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta a España, samt sykkelklassikere som Paris-Roubaix og Flandern Rundt.

Dermed kan det åpne opp for at nye sørlendinger kan sykle Tour de France og de to andre Grand Tour-rittene. Kristiansanderen Kristoffer Halvorsen og mandalitten Søren Wærenskjold sykler for Uno-X.

I tillegg sykler Grimstad-syklisten Oskar Myrestøl Johansson for Uno-X DARE Development Team, som er farmerlaget til Uno-X.

2023-sesongen er første mulighet for herrelaget å søke om WorldTour-lisens, ettersom UCI innvilger lisenser i treårssykluser. I 2020 fikk Movistar innpass blant sykkelsportens elite, og i 2023 håper Uno-X på det samme. Da må de danke ut ett av de 18 lagene som har WorldTour-lisens i dag.

– Det er en drøm som har modnet over tid, sier Haugland på et digitalt pressemøte fredag morgen.

– 50-50

På pressemøtet fikk Haugland spørsmål om hvor stor tro han har på at laget skal få innvilget lisens. Den daglige lederen i Uno-X Norge og Uno-X Sykkel er ikke sikker på om det går, men sier at «man må være litt halvgæren og si det høyt» for å ha kjangs.

– Det er ingen garantier i en sånn prosess. Det er fullt i huset for WorldTour-lagene for herrene, så får vi se om vi klarer å bane oss vei når vi søker i 2023. Vi tror vi har et fundament som vi tror UCI vil være interesserte i å knytte seg til, sier Haugland.

Han påpeker også at det vil bli tøft å få innpass om Uno-X har færre WorldTour-poeng enn konkurrentene når laget søker om lisensen. Prosentsjansen er som et myntkast å regne, mener Haugland.

– Vi får vel si 50-50.

Selv om de må vente til minst 2023-sesongen for å få garantert plass i de største sykkelrittene i verden, har Uno-X et håp om å stille til start i Tour de France allerede til 2022. Selskapet som har forretninger i Norge og Danmark, håper på å kunne stille til start på «hjemmebane» når Tour de France åpner i Danmark i 2022.

– Vi får håpe at vi klarer å overtale noen franskmenn til festen i København for herrelaget, sier Haugland.

Norske sykkelstjerner inn?

Laget som bare har norske og danske ryttere i stallen, et bevisst valg som Haugland forteller at de ønsker å fortsette med, håper å bli forsterket med de største navnene i norsk sykkelsport.

Onsdag ble det kjent at laget prøver å signere Alexander Kristoff, noe sykkelstjernen selv bekrefter som «aktuelt».

Kristoff er på utgående kontrakt med UAE Team Emirates, som betyr at 33-åringen skal vurdere tilbud fra flere storlag.

I tillegg til Kristoff er også lagkameraten Sven-Erik Bystrøm og Total Direct Énergie-rytter Edvald Boasson Hagen på utgående kontrakter. De har også Uno-X planer om å kontakte.

– Vi skylder rytterne og oss selv å forhøre oss med dem som har utgående kontrakt og har norsk eller dansk pass. Vi legger ikke skjul på at det er ryttere vi hører om muligheten med, sier Haugland.

