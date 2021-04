TV-bilder vekker oppsikt: Dommer ber tilsynelatende om Haaland-autograf etter kampen

(Manchester City - Borussia Dortmund 2–1) Det rumenske dommerteamet fikk mye kritikk underveis i tirsdagens kvartfinale. Etter kampen havnet de i fokus igjen.

TUNNELSYN: Erling Braut Haaland blir spurt om han kan stoppe og signere noe for dommeren. Foto: Skjermdump, BT Sports

– Det bør ikke skje. De hadde en jobb å gjøre og hadde en veldig vanskelig omgang hvor de gjorde flere feil, sier Owen Hargreaves i BT Sports’ studio etter å ha sett episoden som utspilte seg i spillertunnelen etter kampen.

Den tidligere fotballspilleren har en fortid i Bayern München, Manchester United og Manchester City, i tillegg til 42 landskamper for England, og reagerer på den han ser.

TV-bildene viser tilsynelatende at assistendommer Octavian Sovre ber om autografen til Dortmunds norske stjernespiss.

– Selv de som gjør den jobben kan være fans, men du kan ikke gjøre det der foran de andre spillerne, fortsetter Hargreaves.

– Det finnes aldri et riktig tidspunkt for det, det tar seg ikke ut for dommerne. Det er barnslig, mener Joleon Lescott, som også han har en fortid i Manchester City.

ETTERTRAKTET: Hele Fotball-Europa later til å ha fått Haaland-feber. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Manchester Citys manager hisser seg imidlertid ikke opp over hendelsen.

– Kanskje er han fan og så er han her. Hvorfor ikke? Dommerne var fantastiske, sier Pep Guardiola.

Tidligere i kampen hadde dommerne havnet i fokus for to situasjoner: Først da de dømte et feilaktig straffespark som ble rettet opp av VAR, deretter da Jude Bellingham fikk annullert en scoring som trolig burde vært godkjent.

Manchester City-keeper Ederson trikset opp ballen og satte seg selv i trøbbel. Dortmund-unggutten Jude Bellingham snappet ballen, men dommer mente at han viste knottene og dømte frispark for farlig spill.

– Fryktelig avgjørelse av dommeren. Sjokkerende, skriver eks-fotballspiller Don Hutchison.

Det samme rumenske dommerteamet hadde ansvaret for kampen mellom Istanbul Basaksehir og PSG i høst.

Kampen ble stoppet etter påstander om rasisme fra fjerdedommeren.

Den rumenske fjerdedommeren ble utestengt frem til sommeren 2021 etter hendelsen.