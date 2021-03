Fluorforbud til besvær: – Det har vært krevende

Snart halvannet år etter Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte seg for forbud, har de ennå ikke klart å finne en testmetode.

Norges smøresjef Stein Olav Snesrud i Oberstdorf. Han opplevde at mer miljø- og helsevennlige fluorfrie produkter er i ferd med å ta igjen de gamle og forbudte, men likevel lovlige denne sesongen, smurningene. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Fluor er farlig. Også i skismurning. For utøvere, smørere og miljøet. Det skulle bort. Forbud ble vedtatt. Forbudet skulle gjelde fra høsten 2020. Maskin for avsløring av juksere skulle utvikles.

Men den utviklingen har ikke gått helt som planlagt. Et tysk selskap har jobbet med å få frem et testapparat som skulle avsløre fluor under skiene. Men testene av testapparatet har ikke fungert som forutsatt tross stor optimisme. Forbudet ble utsatt. Akkurat nå ser det mørkt ut for at forbudet kan gjennomføres kommende vinter.

– Ut ifra det vi opplevde med testene i Falun kan det virke som vi er veldig langt unna, sier smøresjef for norsk langrenn Stein Olav Snesrud til Aftenposten.

Forsknings- og utviklingssjefen hos Swix, Christian Gløgård, er i tvil om de klarer å få på plass en sikker testmetode til kommende sesong.

– Alle nasjoner må føle at det er et sikkert system. Det er komplisert og det er mulig, men de jobber mot tiden. På FIS-kongressen i mai må de trolig bestemme seg, sier Gløgård.

Fakta Fluorforbudet Høsten 2019 fattet FIS et vedtak om totalforbud mot bruk av smøreprodukter som inneholder fluor.

Forbudet skulle gjelde fra og med kommende sesongen 2020/21. Forbudet gjelder alle FIS grener. Forbudet gjelder alle grenene innenfor FIS. Også Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har vedtatt forbud.

Forskning har vist at fluorproduktene kan være helsefarlig for smørere. Samtidig er fluoren som blir igjen i naturen skadelig for både fauna og dyr. Den kan være kreftfremkallende.

Fra 1. juli i fjor ble en type fluor forbudt (PFOA – perfluoroktansyre) innenfor EU. FIS-forbudet er mer vidtrekkende og gjelder alle typer fluor.

Det tyske selskapet Kompass har fått jobben med å utvikle testutstyr, men klarte ikke å få ferdig utstyr til den planlagte prøveuken 21–24. september i fjor. De har heller ikke kommet opp med en sikker testmetode i løpet av vinteren. Les mer

Blir overflødig

Smøresjef Snesrud har vært sjef for gode ski stort sett hele vinteren. Under skiene har det fortsatt vært fluorsmurning. Men fabrikantene kommer nærmere og nærmere en løsning.

– Det enkleste vil jo være at det kommer nye produkter uten fluor som er bedre. Da vil ikke bruk av fluorprodukter være et tema, sier Snesrud.

Men fortsatt er det slik at smurning med fluor gir bedre gli på vått føre og når snøen er møkkete.

Neste sesong

Skipresident Erik Røste sitter i et FIS-utvalg som styrer utviklingen av en testmetode som skal avsløre fluorbruk. De klarte ikke å få til et godt nok testapparat før denne sesongene. De håper fortsatt at det skal være mulig å iverksette forbudet den kommende sesongen.

– Dette har vært langt mer krevende å få til enn vi hadde regnet med. Det er greit å si at de testene som ble gjennomført i Falun ikke var positive, sier Røste til Aftenposten.

Erik Røste sitter i arbeidsgruppen som skal sørge for at testapparatet for avdekking av fluorbruk blir utviklet. Han innrømmer gjerne at dette ble mer komplisert enn han hadde regnet med. Foto: Richard Sagen

Samtidig er han klar på at de ikke helt har gitt opp. Utviklingen av testutstyr går for fullt. Vi spurte om han tror at det vil bli gjennomført nok en sesong uten at man har fluortesteren klar.

– Der må jeg svare diplomatisk og si at alle svar bare blir spekulasjoner. Målet er at vi skal få det til.

Det skal ha vært gjort fremskritt etter at apparatet var prøvd i Falun i månedsskiftet januar-februar. Det er foretatt en del nye tester på slutten av sesongen, men resultatene herfra er ennå ikke klare.

Uskyldige kan bli tatt

Det blir umulig å gjennomføre et fluortestregime hvis det fortsatt er slik at FIS kan risikere at en løper blir disket for fluorbruk når han eller hun faktisk ikke har fluor under skiene.

Selv om det er mange forviklinger rundt dette forbudet, er skipresident og styremedlem i FIS klar på vedtaket om et forbud står ved lag.

– Det kommer stadig nye undersøkelser og forskning som viser fluorens skadevirkninger.

Røste viser blant annet til en forskningsrapport som viser at fisken i sjøene i Engadin-dalen i Sveits hadde høye verdier av fluor. I denne sveitsiske dalen ble verdenscupavslutningen holdt i år, og det er Ski Classics renn med titusener av skiløpere gjennom området hver vinter.

Stein Olav Snesrud inne i den norske smøretraileren for noen år siden, en stund før fluorprodukter ble forbudt. Han opplevde at mer miljø- og helsevennlige fluorfrie produkter er i ferd med å ta igjen de gamle og forbudte, men likevel lovlige denne sesongen, smurningene. Foto: Berit Roald, NTB (arkiv)

På vei mot noe bedre

Smøresjef Snesrud ønsker ikke spekulere om OL-sesongen går uten at det blir mulig å håndheve det vedtatte forbudet. Samtidig er han mer positiv enn noen gang på at de alternative og langt mer miljøvennlig produktene er i ferd med å bli svært gode.

– Det er gjort enorme steg i riktig retning selv på problemførene. Jo våtere og mer møkkete snøen er, jo større fordel har vi trodd at fluoren har. Men nå er de i hvert fall kommet mye nærmere en fluorfri løsning. Det er fortsatt en liten vei igjen til de er helt konkurransedyktig på lengre distanser, men vi har sett kjempefremskritt sammenlignet for et år siden.

Har sluttet

Fortsatt er det slik at de fysiske lover gjelder, og det gir fluor har en fordel.

– Det ligger noen år frem i tid å ha et fluorfritt alternativ. Men vi er i ferd med å komme nærmere, sier Christian Gløgård, forsknings- og utviklingssjefen i Swix.

Swix har allerede sluttet å produsere smurning med fluor. Nå er det bare den ypperste elite som kan kjøpe fra restlageret. De fluorfrie produktene er gode nok for 99 prosent av alle som går på ski.

– Vi har sett at salget og interessen for fluorsmurning i forbrukermarkedet er i ferd med å forsvinne, sier Gløgård.

PS! Det er kun ski som brukes i konkurranse som norske eliteløpere i langrenn smører med fluorprodukter. Treningsski er fluorfrie.