Johaug uenig i svenskeforslag: – Ikke veien å gå

HAFJELL (VG) Therese Johaug (32) tror ikke svenskenes ønske om å likestille distansene for kvinner og herrer er veien å gå – selv om hun ikke nekter for at hun selv hadde tjent godt på det.

GROSSIST, TYPE GULL: Therese Johaug vant alle fire distanser hun stilte opp i under ski-VM i Oberstdorf. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det er kaldt! Brrr, sier Therese Johaug på et pressetreff på Hafjell i forbindelse med Janteloppet – Petter Northugs Red Bull-sponsede renn.

Debatten har rast om hva som er best for langrenns fremtid.

Bjørn Dæhlie mener det vil være klokt å fjerne klassisk som konkurransestil, Marit Bjørgen vil utligne forskjellene mellom nasjonene ved å tvinge alle til å bruke samme smøring og på svensk side har blant andre Frida Karlsson tatt til orde for at distansene burde være like lange på kvinne- og herresiden.

Sistnevnte er ikke Johaug helt med på.

– Det blir mye «vatn mellom båtan», da. Tidsdifferansen er større på jentesiden enn hos guttene, som er mer jevne. Hvis jentene skal gå like langt som gutta, vil det bli enda kjedeligere. Det er ikke veien å gå, sier Johaug.

Overlegen i VM

Og det er nærliggende å bruke 32-åringen fra Dalsbygda som eksempel.

På tremila i det nylig avsluttede skimesterskapet i Oberstdorf vant hun med tidenes klareste seiersmargin da hun gikk i mål hele to minutter og 34 sekunder foran sølvvinner Heidi Weng.

UOVERVINNERLIG: Therese Johaug gratulerer lagvenninnene - som kom i mål cirka to og et halvt minutt etter henne på tremila i Oberstdorf. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Dermed blir hun ikke nødvendigvis hemmet av svenskenes forslag.

– Altså, ja takk fra meg, liksom! Det er greit, spøker hun, før hun legger til:

– Da blir jo differansen enda større og dermed enda kjedeligere, mener hun.

Nå går for eksempel kvinnene halve distansen (15 kilometer) av herrene (30 kilometer) på fellesstart med skibytte. Den lengste distansen for kvinnene er tremila, for herrene er det to mil lengre.

Om Marit Bjørgens forslag om at utøverne skal bruke samme smøring på klassiskrennene, tror Johaug det kan være en del av løsningen.

– Men samtidig er det jo litt spenningsmoment i smøringen også, bare se på herrestafetten i VM i Oberstdorf. Plutselig ble det store utslag, og om alle skal gå på det samme blir det jevnere. Dermed blir det et spenningsmoment i seg selv hva landene velger å smøre med, sier Johaug.

Ikke konkrete forslag

Johaug er ikke helt med på at dette favoriserer de mer ressurssterke nasjonene, som blant annet VG-kommentator Leif Welhaven har antydet, og mener at begrensningene på støtteapparat i løypene satt av det internasjonale skiforbundet (FIS) er med på å utjevne styrkeforholdene.

– I tillegg skal smørerne våre levere til mange utøvere, mens flere løpere har sine egne smørere. Justyna Kowalczik (Polen) hadde tre smørere alene og hun kom fra en liten nasjon, sier Johaug.

Om hva hun mener kan bli løsningen for langrenn på sikt, sier hun at hun ikke har tenkt så mye over konkrete grep.

– Jeg føler at siden vi gikk så bra i VM tenker mange at vi må gjøre noe annet, men da vi ikke lyktes i OL i Sotsji fikk vi kjeft for at det ikke gikk fort. Det går opp og ned og det er ikke sikkert at vi lykkes i Beijing neste vinter, sier Johaug.

Hun mener debatten i stor grad kommer som resultat av at Norge gjorde storeslem på langrennsarenaen i Oberstdorf - Johaug selv tok til eksempel fire gull på fire forsøk - men ønsker diskusjonen velkommen.

– Men jeg mener ikke at vi skal snu på hver sten, liksom. Det blir å overreagere, synes jeg.

