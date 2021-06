Her blir sørlen­dingen hyllet etter å ha senket Start: – Har vel aldri gått av banen her uten å score

Joacim Holtan har gjort det til en vane å score mot Start. Etter seieren søndag ble han hyllet av tilreisende bortefans.

– Det var deilig. De fleste fotballspillere vet at når man vinner sånne kamper på overtid så er det som å vinne en Champions League-finale. Så det var veldig deilig.

Det sier Joacim Holtan til Fædrelandsvennen. Med en plastrelapp over øyet etter en tøff duell, men akkurat det kunne han ikke brydd seg mindre om etter opplevelsen søndag kveld.

Fire minutter på overtid var han på rett plass til rett tid. Sørlendingen satte inn 3–2 til Bryne og sendte Start-spillerne ned på jorda etter seieren mot Grorud sist.

Joacim Holtan etter kampen mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder

Holtan har gjort det til en vane. I treningskampen mot Start før sesongen scoret han to. Det samme gjorde han for Sørlandslaget som møtte Start i fjor vinter.

– Jeg har vel aldri gått av banen her uten å score. Jeg pleier egentlig å score to, så jeg er ikke helt fornøyd. Men det er en fin stadion å score mål på, sier Holtan.

– Det betyr mye. Det er en helt ubeskrivelig følelse å feire med fansen. Jeg måtte vise litt respekt for dem når de kommer helt fra Bryne for å se på. Så hadde det vel ikke vært helt bra å feire på den andre siden, sier Holtan.

Etter at han var ferdig å snakke med mediene ble han hyllet av fansen på vei inn bussen. Etter en sesong hvor han ikke har fått uttelling i målprotokollen, men hvor han ifølge Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen har gjort en veldig viktig jobb.

– Vi er veldig fornøyd med ham. Han har vært litt småstresset for at han ikke har scoret. Men jeg har sagt at så lenge han jobber hardt og skaffer assist så er det like viktig. Så vil scoringene komme. Det var et viktig mål og veldig moro for ham, sier den tidligere Start-treneren.

– Hvor god kan Holtan bli?

– Han ble hentet fra Mandal hvor han var veldig god, men han gjorde helt riktig å komme til oss i 2. divisjon. Tok et steg opp og gjorde det veldig bra der. Nå er det enda et steg opp, og man kan ikke forvente at alt går til himmels på 1–2–3. Han kan bli veldig, veldig god hvis han gjør ting riktig, sier Halvorsen.

Holtan var en spiller Start ønsket tilbake i starten av 2020, men ble priset for høyt fra MKs side ifølge Start. Når vi spør dagens Start-trener Sindre Tjelmeland om Holtan er en spiller han har fulgt med på, svarer han følgende:

– Joackim har jeg sett på siden jeg var i Åsane. Han er en målscorer. Men vi har en fantastisk god spiss i Martin Ramsland, så i utgangspunktet holder han seg i Bryne, sier Tjelmeland.

Holtan selv er rolig med tanke på framtiden.

– Nå fokuserer jeg på å score der jeg er og å være en bidragsyter for Bryne. Så får vi se, sier Holtan.