Dette sier Koteng om Hareides beskjed

– Hvis han er motivert for å trene oss, så svarer Åge ja. Da er jeg glad for det. Hvis han ikke er motivert for å trene oss, og svarer nei, så er jeg også glad for det. For det er slik det er.

Ikke fått svar: Ivar Koteng og RBK-ledelsen. Foto: Rune Petter Ness

Slik svarer styreleder Ivar Koteng. På spørsmål fra Adresseavisen om han er spent på Åge Hareides avgjørelse om framtiden.

Etter 0–0-kampen onsdag kveld bekreftet trener Hareide at han har bestemt seg.

Og at svaret hans vil bli gitt torsdag.

Hareide sa til pressen også at han ikke hadde fortalt dette til noen.

Bra trøkk: Rundt Åge Hareide, da han varslet at har bestemt seg vedrørende RBK-fremtiden. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

Slik står saken også etter at Hareide møtte Koteng og RBK-ledelsen onsdag kveld.

– Nei. Vi snakket ikke om det. Da hadde jeg sagt det til deg, svarer nemlig Koteng - om Hareide har lettet på sløret overfor ham.

Ifølge Koteng er det to scenarier dette handler om for RBK:

Enten forlenger Hareide kontrakten, ellers forholder styret seg til kontrakten som går ut i desember.

– Han har kontrakt ut sesongen, svarer RBK-lederen - på spørsmål om det er et scenario at ting kan skje enda tidligere enn i desember.

Hareide var mandag selv tydelig overfor Adresseavisen at han er bestemt på i hvert fall å fullføre kontrakten sin.

– Hva tenker du om nok en kamp uten seier, Koteng?

– Nei, det er jo bare trasig. Men så ble det ikke tap. Så tok vi ett poeng innpå Bodø/Glimt, og spilte litt bra i 25 minutters tid i 2. omgangen. Men det er trasig når vi er vant til å være gode, og så er vi ikke gode.