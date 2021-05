OL-utøvere har fått klarsignal til vaksinering

Olympiatoppen-sjef Tore Øvrebø forteller at de har fått klarsignal fra departementet til å gjennomføre vaksinering etter IOC-opplegget.

OL-TOPPER: Marit Breivik og Tore Øvrebø. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi har fått klarsignal fra helse- og omsorgsdepartementet. Vi er på IOC-sporet i samarbeid med Pfizer. Det blir et tilbud til dem som ikke har funnet andre måter å bli vaksinert på, forteller Øvrebø.

IOC tilbød alle OL-utøvere vaksiner før avreise til Tokyo. Nå er det altså klart at de norske utøverne blir en del av dette.

– Arbeidet er i gang. Vi driver med kartlegging og har kontakt med Pfizer og IOC og departementet. Vi må bare få frem navnelister og hvordan vi skal gjøre det praktisk.

– Så er vi spent på når vi kan komme i gang.

Les også Therese Johaug åtte sekunder bak OL-kravet: – Aldri hatt noen ambisjoner om å være med

Øvrebø er ikke sikker på hvor mange utøvere som allerede er vaksinerte, men sommeridrettssjef Marit Breivik forteller at enkelte håndballspillere er vaksinerte i klubbene sine.

OL går etter planen den siste uken i juli og den første i august - etter at corona-pandemien satte en stopper for å arrangere lekene i 2020.

De første deltakerne ble tatt ut onsdag.

Les også Gladmelding til OL-roerne: – Den beste beskjeden jeg kunne fått

– De som vi har tatt ut i dag, er veldig klare kandidater, som ønsker tidlig uttak. Det finnes andre som ønsker å vente til kvalifiseringskonkurransene er ferdige før de blir tatt ut, sier Olympiatoppen-sjef Tore Øvrebø.

Det gjelder både friidrett og golf.

Øvrebø mener de nye reglene for karantenehotell skaper store problemer for idrettsutøverne:

– Alle må sitte ti dager på et karantenehotell. Det vil ha store negative konsekvenser for våre utøvere om de skal være på et hotell med folk som har et helt annen forhold til smitte og at de ikke får trent.

Les også Topphåndballen får avslutte sesongen – 2. divisjon utsettes noen uker

Her er Tokyo-utøverne som ble tatt ut onsdag:

Paralympics:

Bordtennis:

Aida Husic Dahlen, Randesund IL-BTG, Tommy Urhaug, Stord BTK.

Roing:

Birgit Skarstein, Christiania Roklub.

OL:

Håndball:

Landslag kvinner.

Landslag menn.

Roing:

Kjetil Borch, Horten Roklubb, Kristoffer Brun, Bergens Roklub, Are Strandli, Stavanger Roklub, Martin Helseth, Aalesund Roklub, Oscar Stabe Helvig, Norske Studenters Roklub, Erik Solbakken, Moss Roklubb, Olaf Tufte, Horten Roklubb.

Seiling:

Line Flem Høst (Laser Radial), Kongelig Norsk Seilforening, Nicholas Fadler Martinsen (Nacra), Kongelig Norsk Seilforening, Martine Steller Mortensen (Nacra), Kongelig Norsk Seilforening, Helene Næss (49er FX), Tønsberg Seilforening, Marie Rønningen (49er FX), Tønsberg Seilforening, Hermann Tomasgaard (Laser), Kongelig Norsk Seilforening, Anders Pedersen (Finnjolle), Drøbaksund Seilforening.

Svømming:

Henrik Christiansen, Lambertseter Svømmeklubb.

Sykkel bane:

Anita Yvonne Stenberg, IK Hero.

Taekwondo:

Richard André Ordemann, Tøyen Taekwondo Klubb.

Triatlon:

Kristian Blummenfelt, TIF Viking, Gustav Iden, Åsane CK.

Norske utøvere/lag som tas ut til de olympiske leker, skal ha dokumentert plassmuligheter blant de 8-12 beste.

I tiden 23. juli til 8.august er det forventet at i overkant av 11 000 utøvere fra 206 nasjoner kjemper om heder og ære i 33 idretter og 339 øvelser.

Paralympics går i tiden 25. august til 6. september.