Viking-spillerne ønsker sammenslåing med Avaldsnes

Vilde Bakke-Andersen (t.v.) er sammen med Hanne Jakobsen positiv til et eventuelt samarbeid med Avaldsnes. Alexander Larsen

Tirsdag kom nyheten om at Avaldsnes har tatt kontakt med Viking for å starte et mulig samarbeid der Viking kan ende opp med å overta deres plass i Toppserien fra 2022. Spillerne håper det blir en realitet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden