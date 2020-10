Solskjær skrev klubbhistorie i Paris. Hylles for «genistrek».

Ole Gunnar Solskjær høster lovord etter ny bragd.

Ole Gunnar Solskjær vant den taktiske duellen mot PSG-trener Thomas Tuchel. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Paris Saint-Germain - Manchester United 1–2

Han hadde klart det igjen. Nok en gang kunne Ole Gunnar Solskjær strekke armene i været og glise bredt i Paris.

Manchester United hadde påført PSGs superstjerner et nytt tap i deres egen storstue.

Den kruttsterke borteseieren sørget for at engelskmennene fikk en drømmestart på gruppespillet i Champions League. Etter kampen haglet superlativene i retning Solskjær.

Skrev historie

Ifølge statistikktjenesten Opta satte også Manchester United en ny klubbrekord i tirsdagens triumf.

De tok sin tiende strake borteseier, noe som aldri har skjedd før i klubbens historie.

– Det er starten av gruppespillet, men vi har slått et fantastisk lag. Sist gang var det utslagsrunde, og det var euforisk. Det er sterilt uten supportere, men det er fortsatt fantastisk og vi fortjente å vinne, sa Solskjær i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Fakta Uniteds ti siste bortekamper: 20. oktober: PSG - Manchester United 1–2 (Champions League) 17. oktober: Newcastle - Manchester United 1–4 (Premier League) 30. september: Brighton - Manchester United 0–3 (Ligacup) 26. september: Brighton - Manchester United 2–3 (Premier League) 22. september: Luton - Manchester United 0–3 (Ligacup) 26. juli: Leicester - Manchester United 0–2 (Premier League) 16. juli: Crystal Palace - Manchester United 0–2 (Premier League) 9. juli: Aston Villa - Manchester United 0–3 (Premier League) 30. juni: Brighton - Manchester United 0–3 ( Premier League) 27. juni: Norwich - Manchester United 1–2, e.e.o (FA-cupen) PS: Finalespillet i Europa League og FA-cupsemifinalen mot Chelsea er ikke regnet med, da kampene her ble spilt på nøytral grunn. Les mer

«Taktiske genistreker»

Manchester Evening News sammenligner tirsdagens skalp med da Solskjærs menn slo ut PSG etter 3–1-seieren i Paris i åttendedelsfinalen i Champions League i fjor.

Også da ble et straffespark etter videodømming og en sen scoring fra Marcus Rashford avgjørende.

– Men i motsetning til for 19 måneder siden, var ikke dette noe lykketreff. United var taktisk kloke og eventyrlystne mot PSG, skriver journalist Samuel Luckhurst.

Solskjærs menn ser ut til å trives i Paris. Her fra bragden i fjor. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Lokalavisen roser spesielt nordmannen for det de kaller «taktiske genistreker». De trekker frem at Solskjær viste tenner ved å benke midtbanestjernen Paul Pogba fra start, og at franskmannen utløste et momentumskifte som ble helt avgjørende for United da han ble byttet innpå.

Én annen ting Manchester Evening News skryter av, er måten Solskjærs mannskap demmet opp for Neymar, Angel Di Maria og Kylian Mbappé på. PSGs stjernetrio på topp klarte ikke å skape mye trøbbel mot Uniteds tre stoppere og to vingbacker.

– Solskjær gjorde alt riktig, fra laguttak til taktikk. Det laget gjorde i går, det var organisering, disiplin, innsats, energi og presisjon. Disse elementene har manglet i noen av de foregående kampene, men mot PSG var alt der, sier Uniteds tidligere førstelagstrener, René Meulensteen, til BBC.

Axel Tuanzebe (t.v.) imponerte stort i skadecomebacket for United. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

– Må belønnes

I Manchester United-forsvaret er det spesielt Axel Tuanzebe som får skryt. 22-åringen spilte sin første kamp på ti måneder, etter å ha vært ute med en langtidsskade.

– Å spille sånn etter å ha vært ute så lenge, da må han bli belønnet. Gode prestasjoner må belønnes. Han temmet to av verdens beste spisser, sa United-legende Rio Ferdinand til BT Sports.

– Det var en helt utrolig prestasjon. Han har slitt lenge med skader, men viste nå at han er kapabel til å spille de store kampene. Jeg er veldig glad på hans vegne, sa lagkamerat David de Gea til MUTV etter kampen.

Neste test for Manchester United og Solskjær er førstkommende lørdag. Da kommer Chelsea til Old Trafford i Premier League.